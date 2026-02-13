19 FEBTHURSDAY2026 1:14:29 AM
Mahashivratri 2026: भक्ति के साथ दिखें स्टाइलिश, शिवरात्रि पर पहनें ये 10 खास रंग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Feb, 2026 10:11 AM
नारी डेस्क:  महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना, श्रद्धा और सादगी का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं खासतौर पर ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं जो पारंपरिक भी हों और देखने में आकर्षक भी लगें। अगर आप महाशिवरात्रि 2026 पर पूजा के लिए कुछ अलग और खास पहनने का सोच रही हैं, तो सही रंग का चुनाव आपके पूरे लुक को निखार सकता है। यहां हम आपको 10 ऐसे रंगों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें पहनकर आप भक्ति में लीन भी दिखेंगी और स्टाइलिश भी।

सफेद – शांति और पवित्रता का रंग

सफेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को भी यह रंग प्रिय माना जाता है। अगर आप सादगी भरा और क्लासिक लुक चाहती हैं तो सफेद साड़ी या सूट पहन सकती हैं। इसके साथ चांदी या ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगेगी।

पीला – खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा

पीला रंग ऊर्जा, खुशी और पॉजिटिव वाइब्स का प्रतीक है। पूजा-पाठ के लिए यह रंग बहुत शुभ माना जाता है। पीली साड़ी या सूट के साथ हल्की गोल्डन ज्वेलरी या हरे रंग की चूड़ियां पहनें, आपका लुक और भी निखर जाएगा।

 हरा – प्रकृति और संतुलन

हरा रंग प्रकृति, शांति और संतुलन को दर्शाता है। महाशिवरात्रि जैसे आध्यात्मिक पर्व पर हरे रंग का सूट या साड़ी आपको एक सुकून भरा और ताजगी वाला लुक देगा। यह रंग आंखों को भी अच्छा लगता है और दिन की पूजा के लिए बढ़िया विकल्प है।

पिंक – कोमलता और सौम्यता

अगर आप सॉफ्ट और फ्रेश लुक चाहती हैं तो हल्का गुलाबी रंग चुन सकती हैं। पिंक रंग स्त्रीत्व और प्यार का प्रतीक है। हल्की पिंक साड़ी या सूट दिन की पूजा या मंदिर दर्शन के लिए एकदम सही रहेगा।

नीला – नीलकंठ की याद

नीला रंग भगवान शिव के नीलकंठ रूप से जुड़ा हुआ है। रॉयल ब्लू या स्काई ब्लू साड़ी पहनकर आप एक अलग ही दिव्य लुक पा सकती हैं। शाम की आरती के लिए यह रंग बेहद खूबसूरत लगता है।

केसरिया – भक्ति और त्याग का प्रतीक

केसरिया रंग आस्था, त्याग और आध्यात्म का प्रतीक है। धार्मिक अवसरों पर यह रंग बहुत शुभ माना जाता है। केसरिया सूट या साड़ी पहनकर आप पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी नजर आएंगी।

ये भी पढे़ं:  सफेद सूट में छा गईं आलिया भट्ट, सादगी भरे लुक से जीता सबका दिल

लाल – शक्ति और शुभता

लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। हालांकि यह रंग हर त्योहार में पहना जाता है, लेकिन शिवरात्रि के लिए हल्का लाल या मैरून रंग ज्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ हल्की ज्वेलरी पहनें ताकि लुक ज्यादा भारी न लगे।

 बैंगनी – रॉयल और खास

बैंगनी रंग आपको भीड़ से अलग दिखाता है। यह रंग रॉयल फील देता है और खासतौर पर शाम की पूजा या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अच्छा विकल्प है।

 ग्रे – मॉडर्न और सिंपल

अगर आप कुछ हटकर और मॉडर्न लुक चाहती हैं तो ग्रे रंग चुन सकती हैं। ग्रे साड़ी या सूट के साथ ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी पहनकर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच दे सकती हैं।

 क्रीम – सॉफ्ट और एलिगेंट

क्रीम रंग हल्का, सादगी भरा और बहुत ही एलिगेंट लगता है। हल्के मेकअप और ट्रेडिशनल झुमकों के साथ यह रंग आपके लुक को पूरा कर देगा। मंदिर जाने के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है।

कैसे चुनें सही रंग?

रंग चुनते समय ध्यान रखें कि आप किस समय पूजा कर रही हैं – सुबह के लिए हल्के रंग और शाम के लिए गहरे रंग बेहतर रहते हैं। साथ ही, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप और एक्सेसरी से बचें, क्योंकि महाशिवरात्रि सादगी और श्रद्धा का पर्व है।

महाशिवरात्रि पर कपड़े सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। सही रंग का चुनाव करके आप अपने लुक में भक्ति और स्टाइल दोनों का सुंदर मेल ला सकती हैं। इस शिवरात्रि, अपने मनपसंद रंग के साथ खुद को खास महसूस कराएं और भगवान शिव की कृपा पाएं।  

