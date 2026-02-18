महल जैसा वेन्यू और सितारों की मौजूदगी, Haldiram परिवार की ग्रैंड वेडिंग की तसवीरें Viral

नारी डेस्क : देश में शादियां तो रोज़ होती हैं, लेकिन कुछ शादियां अपनी शाही भव्यता, आलीशान सजावट और चर्चित मेहमानों की मौजूदगी के कारण लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। ऐसा ही नज़ारा इस वीकेंड Nagpur में देखने को मिला, जहां Haldiram परिवार की ग्रैंड वेडिंग ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर इसे लोग “हल्दीराम वेडिंग” कहकर चर्चा कर रहे हैं।

महल में बदला वेडिंग वेन्यू

इस शाही शादी के लिए चुना गया वेडिंग वेन्यू Le Méridien Nagpur पूरी तरह से किसी राजमहल में तब्दील नजर आया। एंट्री गेट से लेकर स्टेज तक हर जगह भव्य फूलों की सजावट, चमकती लाइट्स, झूमर और खास थीम डेकोर देखने को मिला। मेहमानों का स्वागत रॉयल एंट्री के साथ किया गया, जिससे पूरे माहौल में लग्ज़री का अहसास साफ झलक रहा था।

आतिशबाजी और मल्टी-डे सेलिब्रेशन

शादी की सबसे बड़ी खासियत रही आसमान को रोशन करती शानदार आतिशबाजी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। मल्टी-डे सेलिब्रेशन, हर दिन अलग थीम और अलग डेकोर ने इस वेडिंग को और भी खास बना दिया। लोगों का कहना है कि नागपुर में ऐसी भव्य शादी बहुत कम देखने को मिलती है।

शाही खाना बना चर्चा का केंद्र

इस ग्रैंड वेडिंग में सजावट के साथ-साथ खाने की भी खूब चर्चा रही। एंट्री गेट से लेकर डाइनिंग एरिया तक अलग-अलग थीम देखने को मिली। मेहमानों के लिए देसी से लेकर इंटरनेशनल डिशेज़ तक का विशाल फूड स्प्रेड लगाया गया था। मिठाइयों की लंबी कतार, लाइव फूड काउंटर और खास स्नैक्स ने सभी का दिल जीत लिया। हल्दीराम ब्रांड होने के कारण मिठाइयों और नमकीन का स्पेशल स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। कई मेहमानों ने कहा कि ऐसा फूड अरेंजमेंट उन्होंने बहुत कम शादियों में देखा है।

सोशल मीडिया पर छाई ‘हल्दीराम वेडिंग’

एक गेस्ट हर्ष ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए इस शादी को “भयंकर वेडिंग” बताया। वीडियो में होटल के ऊपर हो रही आतिशबाजी, लंबी कतार में लगे फूड स्टॉल और मिठाइयों की भरमार साफ नजर आई, जिसने सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान कर दिया।

सेलेब्स की मौजूदगी और शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस

इस शाही शादी में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। संगीत समारोह में बॉलीवुड अभिनेता Shahid Kapoor ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने जश्न में चार चांद लगा दिए। प्री-वेडिंग फंक्शन में दूल्हा-दुल्हन ने 8-टियर केक काटा और हर दिन अलग अंदाज़ में सेलिब्रेशन किया गया।

कौन हैं शिवकिशन अग्रवाल

शिवकिशन अग्रवाल हल्दीराम परिवार की तीसरी पीढ़ी से आते हैं और नागपुर ब्रांच को लीड करते हैं। हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल ने एक छोटी दुकान से की थी, जो आज देश का मशहूर स्नैक्स और कन्फेक्शनरी ब्रांड बन चुका है।

3.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हल्दीराम की अलग-अलग ब्रांच दिल्ली, नागपुर और कोलकाता में संचालित होती हैं। अप्रैल 2023 में दिल्ली और नागपुर ब्रांच को मिलाकर Haldiram Snacks Food Limited नाम से कंपनी बनाई गई। कंपनी की रियल टाइम नेटवर्थ करीब 3.3 बिलियन डॉलर बताई जाती है।

परिवार और बिजनेस

गंगा बिशन अग्रवाल के बाद उनके बेटे मूलचंद अग्रवाल ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब तीसरी पीढ़ी के सदस्य शिवकिशन, मनोहरलाल, मधुसूदन और शिव रतन अग्रवाल ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

