केले के छिलके फेंकने से पहले जान लें घर में इस्तेमाल करने के 10 स्मार्ट तरीके

नारी डेस्क : केला खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद फल माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस केले के छिलके को हम बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं, वह भी काम का हो सकता है? अक्सर केले के छिलके हमारा ध्यान ही नहीं खींचते, जबकि सच्चाई यह है कि इनमें कई छिपे हुए गुण होते हैं। ये सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं, बल्कि घर की सफाई, स्किन केयर और पौधों की देखभाल में भी बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए अगली बार केले का छिलका फेंकने से पहले, इसके 10 स्मार्ट घरेलू इस्तेमाल जरूर जान लें।

शाकाहारी “पुल्ड पोर्क” का विकल्प

केले के छिलकों की बनावट ऐसी होती है कि जब इन्हें अच्छी तरह साफ करके बारीक काटा जाता है और मसालों के साथ भून लिया जाता है, तो ये बिल्कुल शाकाहारी “पुल्ड पोर्क” जैसा रेशेदार टेक्सचर देने लगते हैं। इनका स्वाद मसालों और सॉस को बहुत अच्छे से सोख लेता है, जिससे टैकोस, सैंडविच या रैप्स में भरने पर यह डिश बेहद स्वादिष्ट और अनोखी लगती है।

फ्राई और करी में करें इस्तेमाल

केले के छिलकों को अच्छी तरह धोकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लिया जाए तो इन्हें स्टिर-फ्राई या नारियल आधारित करी में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भूनने पर ये नरम हो जाते हैं और लहसुन, अदरक, सोया सॉस या करी पेस्ट जैसे मसालों का स्वाद अच्छी तरह अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे सब्ज़ी का स्वाद और टेक्सचर दोनों ही बेहतर हो जाते हैं।

स्मूदी और केले की ब्रेड में मिलाएं

स्मूदी या केले की ब्रेड बनाते समय यदि थोड़ी मात्रा में केले के छिलके मिला दिए जाएं, तो इससे फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और स्वाद पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता। खासतौर पर भूरे या थोड़े पके हुए छिलके ज्यादा नरम होते हैं, जिन्हें ब्लेंडर आसानी से पीस लेता है और वे मिश्रण में अच्छी तरह घुल जाते हैं।

मांस को सूखने से बचाएं

स्लो कुकर में चिकन या पोर्क पकाते समय अगर उसमें एक या दो केले के छिलके डाल दिए जाएं, तो मांस सूखता नहीं है और उसकी नमी बनी रहती है। इससे मांस ज्यादा रसदार बनता है और उसमें हल्की-सी प्राकृतिक मिठास भी आ जाती है, जबकि केले का अलग स्वाद महसूस नहीं होता।

त्वचा को हाइड्रेट करें

केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा सीधे त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ने से त्वचा को प्राकृतिक नमी मिलती है। इसमें मौजूद पोटैशियम और पानी की मात्रा रूखी और बेजान त्वचा को राहत देने में मदद करती है, जिससे त्वचा ज्यादा मुलायम और फ्रेश महसूस होती है।

तनावग्रस्त त्वचा को शांत करें

केले के छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तनावग्रस्त और थकी हुई त्वचा को शांत करने में मदद करते हैं। इसके लिए छिलके के अंदरूनी हिस्से को चेहरे या प्रभावित हिस्से पर 5 से 10 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लें, इससे त्वचा को ठंडक और आराम महसूस होता है।

कूड़ेदान की दुर्गंध दूर करें

कूड़ेदान की बदबू से बचने के लिए कटे हुए केले के छिलकों को कूड़ेदान के नीचे या लाइनर के नीचे रख दिया जाए, तो ये दुर्गंध को सोखने में मदद करते हैं। इससे कूड़ेदान से आने वाली तेज बदबू कम होती है और आसपास का माहौल कुछ हद तक ताजा बना रहता है।

चांदी और स्टेनलेस स्टील चमकाएं

चांदी और स्टेनलेस स्टील की चीज़ों पर जमी मैल हटाने और उन्हें चमकाने के लिए केले के छिलके को थोड़ा पानी डालकर पीस लें और उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को मुलायम कपड़े की मदद से सतह पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर साफ कर लें, इससे बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक चमक वापस आ जाती है।

जूते और फर्श के खरोंच हटाएं

जूते या लकड़ी के फर्श पर पड़े हल्के खरोंच के निशान हटाने के लिए केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को उस जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद एक साफ और मुलायम कपड़े से पोंछ लें, इससे खरोंच के निशान हल्के पड़ जाते हैं और सतह पर थोड़ी चमक भी आ जाती है।

पौधों के लिए प्राकृतिक खाद

पौधों के लिए प्राकृतिक खाद बनाने के लिए केले के छिलकों को कुछ दिनों तक पानी में भिगोकर रख दें और फिर उसी पानी से पौधों को सींचें। इस पानी में मौजूद पोटैशियम और फॉस्फोरस पौधों की जड़ों को पोषण देते हैं और उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

केले के छिलके कचरा नहीं, बल्कि घर के कामों के लिए एक प्राकृतिक खजाना हैं। खाना पकाने से लेकर सफाई और स्किनकेयर तक, इनके इस्तेमाल से न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि केमिकल्स से दूरी भी बनी रहती है। अब अगली बार केले का छिलका फेंकने से पहले सोचिए ज़रूर!