  14 Feb, 2026 11:54 AM
सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीने के 7 जबरदस्त फायदे

नारी डेस्क : किशमिश देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसके फायदे सेहत के लिए बेहद बड़े हैं। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में किशमिश को ताकत और पोषण का खजाना माना गया है। खासतौर पर जब किशमिश को रातभर भिगोकर उसका पानी सुबह खाली पेट पिया जाए, तो यह शरीर पर गहरा असर डालती है। किशमिश में आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन B-कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं।

खाली पेट किशमिश का पानी पीने के फायदे

लिवर को करता है डिटॉक्स

किशमिश का पानी शरीर में जमा विषैले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे लिवर की सफाई होती है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर बनती है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से लिवर पर जमा गंदगी कम होती है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है और शरीर अंदर से हल्का व साफ महसूस करता है।

पाचन तंत्र रहता है मजबूत

अगर आपको कब्ज, गैस या अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो किशमिश का पानी एक रामबाण उपाय साबित हो सकता है। यह आंतों की सफाई में मदद करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और सुबह पेट साफ होने में सहायक होता है, जिससे दिनभर हल्कापन और आराम महसूस होता है।

खून की कमी (एनीमिया) में फायदेमंद

खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या में किशमिश का पानी बेहद फायदेमंद माना जाता है। किशमिश आयरन का अच्छा स्रोत है और रोजाना इसका पानी पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

त्वचा में आता है नेचुरल ग्लो

त्वचा में नेचुरल ग्लो लाने के लिए किशमिश का पानी बहुत कारगर माना जाता है। जब शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है, तो उसका सीधा असर चेहरे पर दिखाई देता है। रोजाना किशमिश का पानी पीने से मुंहासे कम होते हैं, दाग-धब्बे हल्के पड़ते हैं और त्वचा साफ, स्वस्थ व चमकदार बनती है।

दिनभर बनी रहती है एनर्जी

दिनभर एनर्जी बनाए रखने में किशमिश का पानी काफी मददगार होता है। किशमिश में मौजूद नेचुरल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और सुस्ती दूर होती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से दिनभर एक्टिव और तरोताजा महसूस होता है।

ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल

किशमिश का पानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी सहायक होता है। इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक और सोडियम कम होता है, जिससे शरीर में नमक का संतुलन बना रहता है। नियमित रूप से किशमिश का पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है।

किशमिश का पानी कैसे बनाएं?

रात को 15–20 किशमिश एक गिलास पानी में भिगो दें
सुबह उठकर पानी को छान लें
इस पानी को खाली पेट पिएं
बची हुई भीगी किशमिश को चबा-चबाकर खा लें।

इन बातों का रखें खास ध्यान

दिन में सिर्फ 1 गिलास ही पिएं
डायबिटीज के मरीज सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें
ज्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ सकता है
हमेशा बिना सल्फर वाली किशमिश का इस्तेमाल करें।

अगर आप बिना दवा के सेहत सुधारना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट किशमिश का पानी एक आसान और असरदार घरेलू उपाय है। यह लिवर, पाचन, त्वचा और ऊर्जा हर स्तर पर शरीर को फायदा पहुंचाता है।

