इस विटामिन की कमी से नहीं आती नींद, जानिए कौन-सी चीज़ें खाने से नींद आती है झट से

नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद एक लग्ज़री बन गई है। लंबे काम के घंटे, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर ज्यादा समय, तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी नींद को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कई लोग रातभर करवट बदलते रहते हैं और सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद न आने का कारण सिर्फ तनाव या स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है? सही विटामिन्स की कमी होने पर आपकी नींद की क्वालिटी और गहराई प्रभावित होती है।

कौन-से विटामिन्स की कमी से नींद प्रभावित होती है?

विटामिन D

विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यह शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो नींद को रेगुलेट करता है। विटामिन D की कमी होने पर नींद की गहराई कम हो जाती है। लोग बार-बार जागने की समस्या महसूस कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना थोड़ी धूप लेना या D-सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है।

विटामिन B6

विटामिन B6 शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से मूड स्विंग्स और अनिद्रा (Insomnia) जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और शरीर थका-थका महसूस करता है।

विटामिन B12

विटामिन B12 ब्रेन फंक्शन और स्लीप पैटर्न को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से नींद का साइकल बिगड़ सकता है। व्यक्ति दिनभर थकान और सुस्ती महसूस कर सकता है।

मैग्नीशियम

हालांकि यह विटामिन नहीं है, लेकिन नींद के लिए बेहद जरूरी मिनरल है। मसल्स को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है। इसकी कमी से बेचैनी, तनाव और नींद में बाधा आती है। मैग्नीशियम वाले फूड्स जैसे केला, अखरोट और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें।

Deep Sleep पाने के लिए क्या खाएं?

दूध और केला: दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम मेलाटोनिन बढ़ाते हैं। केला मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करता है।

अखरोट और बादाम: इनमें मेलाटोनिन और हेल्दी फैट्स होते हैं। ब्रेन पावर बढ़ाने के साथ नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है।

फैटी फिश (साल्मन): साल्मन में विटामिन D और ओमेगा-3 फैटी एसिड नींद की क्वालिटी सुधारते हैं। सप्ताह में 2-3 बार फैटी फिश का सेवन गहरी नींद में मदद कर सकता है।

हरी सब्जियां और अंडे: ये विटामिन B6 और B12 के अच्छे स्रोत हैं। ब्रेन को शांत रखते हैं और नींद के साइकिल को नियमित करते हैं।

नींद बेहतर बनाने के आसान टिप्स

सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाएं। रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। इससे बॉडी का स्लीप साइकिल नियमित रहता है। हल्का और जल्दी डिनर करें। भारी भोजन नींद को प्रभावित करता है। दिन में थोड़ी धूप लें। विटामिन D की कमी से नींद प्रभावित होती है।

नींद न आने का कारण सिर्फ तनाव या मोबाइल नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन D, B6, B12 और मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। अपने आहार में दूध, केला, फैटी फिश, अखरोट, बादाम, हरी सब्जियां और अंडे शामिल करके आप गहरी और सुकूनभरी नींद ले सकते हैं। नींद सुधारने के लिए घरेलू उपायों के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है।