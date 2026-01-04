मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? एक्सपर्ट ने बताए दर्द से राहत पाने के नेचुरल तरीके

नारी डेस्क: आजकल खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से शरीर में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक आम समस्या है मुंह में छाले होना। अक्सर सुबह उठते ही मुंह में छाले नजर आने लगते हैं। आमतौर पर इसे पेट की गर्मी या पेट खराब होने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं।

मुंह में छाले होना आम बात है, लेकिन जब ये बार-बार होने लगें या लंबे समय तक ठीक न हों, तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। कई बार छालों का दर्द इतना तेज होता है कि खाना-पीना और बोलना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है, ताकि किसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके और सही समय पर इलाज हो सके।

मुंह में छाले होने के मुख्य कारण

मुंह में छाले होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे आम कारण है पेट का ठीक से साफ न होना और कब्ज की समस्या। इसके अलावा पेट में ज्यादा गर्मी होना, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, नींद पूरी न होना, लंबे समय तक तनाव में रहना और शरीर में पानी की कमी भी छालों की वजह बन सकती है। गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इस समस्या को बढ़ा देती है।

किस विटामिन की कमी से होते हैं मुंह के छाले?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मुंह में छाले अक्सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और फोलिक एसिड की कमी से होते हैं। अगर आपको बार-बार छाले हो रहे हैं, तो यह शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। वहीं अगर आपके होंठों के कोनों में दरारें पड़ने लगती हैं, तो यह विटामिन C की कमी की ओर इशारा करता है।

मुंह के छालों के लिए देसी और नेचुरल उपाय

अगर मुंह में छाले बहुत दर्द कर रहे हैं और जल्दी ठीक नहीं हो रहे, तो दवाओं के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी राहत दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, कच्चा दूध छालों में काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए कच्चे दूध को मुंह में 2–3 मिनट तक रखें और पूरे मुंह में अच्छी तरह घुमाएं, फिर थूक दें। इस प्रक्रिया को दिन में 3–4 बार दोहराने से छालों के दर्द और जलन में आराम मिल सकता है।

कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है?

अगर घरेलू उपाय करने के बाद भी मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, बार-बार हो रहे हैं या बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर सही जांच करके छालों की असली वजह बता सकते हैं और समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से मेडिकल सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।