BP High होने पर क्या खाना चाहिए? डाक्टर ने बताया किन चीजों से कम होगा हाई ब्लड प्रेशर

नारी डेस्क : हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) आज की सबसे आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह न सिर्फ दिल को कमजोर करता है, बल्कि किडनी, दिमाग और रक्त वाहिनियों को भी नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक अनकंट्रोल बीपी रहने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में दवाओं के साथ-साथ खानपान का सही होना बेहद जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार कुछ ऐसे सुपरफूड्स हैं, जिन्हें रोज़ाना डाइट में शामिल करने से बीपी को नैचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं वे 3 सुपरफूड्स कौन-से हैं।

हाई बीपी कम करने के लिए क्या खाएं?

चुकंदर (Beetroot)

चुकंदर को हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे असरदार सुपरफूड माना जाता है। इसमें नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इससे रक्त धमनियां फैलती हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे बीपी कम होने लगता है।

कैसे करें सेवन

कच्चा चुकंदर सलाद में खाएं

चुकंदर का जूस पी सकते हैं

सब्जी या सूप में शामिल करें

स्मूदी या शेक बनाकर पिएं।

रोज़ाना 1–2 कप चुकंदर का जूस फायदेमंद माना जाता है।

गुड़हल की चाय (Hibiscus Tea)

गुड़हल की चाय सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। यह एक तरह से नेचुरल बीपी कंट्रोल सप्लीमेंट की तरह काम करती है। गुड़हल की चाय रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करती है और शरीर से अतिरिक्त फ्लूइड बाहर निकालने में मदद करती है।

अगर आप बीपी की दवाएं ले रहे हैं, तो इसे पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

कैसे पिएं गुड़हल की चाय

सूखी गुड़हल की पंखुड़ियों को पानी में उबालें

या हिबिस्कस टी बैग का इस्तेमाल करें

दिन में 2–3 कप गुड़हल की चाय पी जा सकती है।

अलसी के बीज (Flaxseeds)

अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये सूजन को कम करते हैं, रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और दिल की सेहत को मजबूत बनाते हैं। अलसी हाई बीपी के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद करती है।

कैसे खाएं अलसी के बीज

हल्का भूनकर खाएं

दही या ओटमील में मिलाएं

स्मूदी या सीरियल में डालें

सलाद या बेक्ड फूड्स में मिलाएं।

दिन में 30 ग्राम तक अलसी सुरक्षित और फायदेमंद है।

हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जरूरी बातें

नमक का सेवन कम करें

प्रोसेस्ड और तले-भुने खाने से बचें

रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें

तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान अपनाएं।

