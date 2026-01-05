05 JANMONDAY2026 9:52:12 PM
सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए डाइट में करें ये बदलाव, जल्द मिलेगा आराम!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Jan, 2026 06:21 PM
सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए डाइट में करें ये बदलाव, जल्द मिलेगा आराम!

 नारी डेस्क: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। जैसे-जैसे तापमान गिरता है, जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द की शिकायतें बढ़ जाती हैं। खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया से पीड़ित लोगों के लिए यह दर्द हिलना-डुलना और आराम पाने में परेशानी पैदा कर सकता है।

सही डाइट से जोड़ों को मजबूत बनाएं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वजन ज्यादा होने से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा खराब पोस्चर और गलत एक्सरसाइज तकनीक भी जोड़ों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए सही पोस्चर बनाए रखना और एक्सरसाइज करते समय सही तकनीक अपनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही, पोषक तत्वों की कमी भी जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण बन सकती है। वजन कंट्रोल और सही डाइट से आप अपने जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं। विटामिन D और कैल्शियम से भरपूर भोजन जैसे अंडे, दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद हैं।

ठंड आते ही जोड़ दर्द शुरु, अगर आपको भी ये समस्या तो ये Diet खा लें, हड्डियों में आएगी जान

जोड़ों के लिए जरूरी पोषक तत्व

ओमेगा-3 फैटी एसिड

फैटी मछली, अलसी के बीज, मूंगफली और चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन कम करते हैं और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। ये जोड़ों के टूट-फूट को भी रोकने में मदद करते हैं। कोलेजन और कॉन्ड्रोइटिन: ये पोषक तत्व जोड़ों की कार्टिलेज (उपास्थि) बनाने में मदद करते हैं और जोड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं।

विटामिन D और कैल्शियम: हरी पत्तेदार सब्जियां और धूप से मिलने वाला विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। इससे जोड़ों पर दबाव कम होता है।

विटामिन C और E:  एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये विटामिन जोड़ों को नुकसान से बचाते हैं और समय के साथ होने वाले सूजन और टूट-फूट को कम करते हैं।

सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थ: कुछ खास फूड्स में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करते हैं:

हल्दी: इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो सूजन को घटाता है।

अदरक: जोड़ों में अकड़न और दर्द कम करने में मदद करता है।

ग्रीन टी: इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

इसके अलावा, फलों, मेवों और बीजों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं, जो समय के साथ जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।

PunjabKesari

एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल

सिर्फ डाइट ही नहीं, बल्कि नियमित हल्की-फुल्की एक्सरसाइज भी जोड़ों की मजबूती बढ़ाती है। योग, स्ट्रेचिंग और वॉक जैसे एक्टिविटी करने से जोड़ों में लचीलापन आता है और अकड़न कम होती है।

सर्दियों में जोड़ों का दर्द आम समस्या है, लेकिन सही डाइट, जरूरी पोषक तत्व, सूजन कम करने वाले फूड्स और हल्की एक्सरसाइज से इस समस्या में काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। वजन नियंत्रण और सही लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने जोड़ों को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं।  

