06 JANTUESDAY2026 7:11:06 PM
Nari

अदा शर्मा ने शेयर किया वीडियो: 2 घंटे सांस नहीं ले पाईं, फैंस हुए परेशान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Jan, 2026 01:13 PM
अदा शर्मा ने शेयर किया वीडियो: 2 घंटे सांस नहीं ले पाईं, फैंस हुए परेशान

नारी डेस्क:  एक्ट्रेस अदा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी अपकमिंग फिल्म के लुक टेस्ट के दौरान उन्हें दो घंटे तक सांस लेने में परेशानी हुई। इस वीडियो को देखकर उनके फैंस चौंक गए और परेशान भी हुए। अदा शर्मा ने वीडियो में दिखाया कि उनके चेहरे पर सफेद पट्टी और कई तरह के लिक्विड लगाकर उन्हें गोरिल्ला जैसा लुक देने की कोशिश की जा रही थी। इस लुक को तैयार करने में दो घंटे का समय लगा। इतने समय तक चेहरे पर मेकअप और लेयरिंग होने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हुई।

वीडियो शेयर करते हुए अदा ने लिखा

"एक्टर बनना है तो सांस लेना छोड़ दो। नया साल, नया चेहरा। फोन उठाना मेरी क्षमता के बाहर है, और ये लगातार 2 घंटे तक रहा है। मैं गंभीर रूप से क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, लेकिन प्यार के लिए क्या करना पड़ता है?" इस कैप्शन से साफ है कि अदा को इस लुक क्रिएशन के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक्टिंग के लिए उन्होंने हर चुनौती स्वीकार की।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adah Sharma (@adah_ki_adah)

फैंस के रिएक्शन

अदा का वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, "मेरा तो वीडियो देखकर ही दम घुट रहा है, आपने ये किया कैसे?" दूसरे ने लिखा, "नए साल पर आपका लेमिनेशन वाला लुक धमाकेदार है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए।" कई फैंस ने पूछा कि ये लुक किस फिल्म के लिए तैयार किया जा रहा है और कुछ ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो खूबसूरत लग रही हैं।

अदा शर्मा की अपकमिंग फिल्म और सोशल मीडिया एक्टिविटी

अदा शर्मा सोशल मीडिया पर अक्सर अतरंगी और मजेदार वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने हाथी अप्पू कुट्टी के साथ वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर वे किसी और एनिमल से प्यार जताती हैं तो अप्पू कुट्टी नाराज हो जाता है। अदा को आखिरी बार वेब सीरीज 'रीटा सान्याल' में देखा गया था। अब वे अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारियों में जुटी हैं। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि वे फिल्म 'बियॉन्ड केरल स्टोरी' में हैं या नहीं, लेकिन यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।

अदा शर्मा ने साबित किया कि एक्ट्रेस बनने के लिए मेहनत और सहनशीलता जरूरी होती है। अपने लुक टेस्ट के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन उनके फैंस ने उनकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ की।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it