सचमुच 'देवी' आई या 'ड्रामा'? माता की चौकी के बाद ट्रोल होने पर  सुधा चंद्रन का आया  Reaction

  Edited By vasudha,
  Updated: 06 Jan, 2026 05:15 PM
सचमुच 'देवी' आई या 'ड्रामा'? माता की चौकी के बाद ट्रोल होने पर  सुधा चंद्रन का आया  Reaction

नारी डेस्क: हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के वीडियो ऑनलाइन आने के बाद एक्ट्रेस सुधा चंद्रन सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। क्लिप में एक्टर भक्ति कार्यक्रम के दौरान मोशनल होती नजर आई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी आध्यात्मिक या समाधि जैसी स्थिति में पूरी तरह डूबी हुई थीं।एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि वीडियो सामने आने के बाद उन्हें ट्रोल किया गया, कई यूज़र्स ने इस एपिसोड को सिर्फ़ ड्रामा बताया। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आलोचना के जवाब में, चंद्रन ने साफ़ किया कि उन्हें अपने पर्सनल विश्वासों या अनुभवों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है।  Zoom के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा-  "मैं यहां अपनी बात सही साबित करने नहीं आई हूं। ज़िंदगी को लेकर मेरा अपना नजरिया है। मेरे कुछ कनेक्शन हैं जिनकी मैं इज्ज़त करती हूं। मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो ट्रोल करते हैं अच्छी बात है अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। उन लाखों लोगों का क्या जो इससे जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं? मेरे लिए वो जरूरी है।"


यह स्थिति एक वायरल वीडियो के बाद हुई जिसमें सुधा चंद्रन अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं, जबकि कुछ लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। कभी-कभी, वह इधर-उधर कूदती और तेज़ी से रिएक्ट करती दिखीं, जबकि दूसरी क्लिप में, वह रो पड़ीं जब उनके आस-पास के लोग उन्हें दिलासा दे रहे थे। उन्होंने एक सिंपल सफ़ेद और लाल साड़ी पहनी हुई है और एक हेडबैंड पहना हुआ है जिस पर "जय माता दी" लिखा है, जो इवेंट के धार्मिक माहौल को दिखाता है।


वहीं, सुधा एक जानी-मानी भरतनाट्यम डांसर हैं और इंडियन टेलीविज़न पर एक पॉपुलर चेहरा हैं। वह कहीं किसी रोज़ में रमोला सिकंद के अपने आइकॉनिक रोल से फेमस हुईं और बाद में नागिन, ये हैं मोहब्बतें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और माता की चौकी जैसे शो में दिखीं। उन्होंने कई हिंदी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया है।
 

