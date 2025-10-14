15 OCTWEDNESDAY2025 2:22:48 PM
Nari

ब्रेस्ट कैंसर के छिपे संकेत: सिर्फ गांठ नहीं, इन शुरुआती लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Oct, 2025 12:14 PM
ब्रेस्ट कैंसर के छिपे संकेत: सिर्फ गांठ नहीं, इन शुरुआती लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

नारी डेस्क : अक्सर लोग ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण केवल गांठ को मानते हैं, जबकि कई बार यह बिना गांठ के भी हो सकता है। शुरुआती हल्के संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित होता है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं के कुल कैंसर मामलों में 28% ब्रेस्ट कैंसर के हैं, जिनमें ज्यादातर देर से पहचान में आते हैं।

गांठ ही नहीं, ये हैं ब्रेस्ट कैंसर के अन्य शुरुआती संकेत

डॉक्टरों के अनुसार, हर ब्रेस्ट कैंसर गांठ के रूप में नहीं दिखाई देता। कई बार शरीर ऐसे लक्षण दिखाता है जिन्हें हल्के में ले लिया जाता है।

PunjabKesari

जैसे — लगातार थकान महसूस होना

हड्डियों में दर्द होना और बिना कारण वजन घटना।

एक ब्रेस्ट का आकार या आकार में बदलाव और निप्पल का अंदर की ओर खिंचाव या उससे स्राव (discharge)।

स्किन पर झुर्रियां या डिंपल जैसी बनावट आना

अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो इन्हें सामान्य हार्मोनल बदलाव न समझें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

यें भी पढ़ें : साबुन की टिकिया या Body Wash, कौन हैं सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक?

महिलाओं में क्यों बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के केस

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिला कैंसर के लगभग 28% मामलों के लिए जिम्मेदार है। चिंता की बात यह है कि देश में 60% से अधिक मामलों की पहचान स्टेज 3 या 4 में होती है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं और अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

PunjabKesari

ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से रहें सतर्क

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (Triple Negative Breast Cancer) एक ऐसा प्रकार है जो युवा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और बेहद आक्रामक होता है। इसके लक्षण सामान्य ब्रेस्ट बदलाव जैसे लग सकते हैं, इसलिए किसी भी असामान्य बदलाव पर तुरंत जांच कराना जरूरी है।

यें भी पढ़ें : Diabetes के मरीज मिठाइयों की जगह खाएं ये खास चीजें, Blood Sugar रहेगा कंट्रोल

शुरुआती पहचान से बचाव संभव

ब्रेस्ट कैंसर से डरने के बजाय इसकी समय पर जांच जरूरी है।

20 साल की उम्र के बाद हर महिला को महीने में एक बार खुद से ब्रेस्ट जांच करनी चाहिए।

20–39 साल की उम्र में हर तीन साल में क्लीनिकल जांच करवाएं।

40 साल से ऊपर या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास है, उन्हें हर साल मैमोग्राफी करवानी चाहिए।

समय पर पहचान से न केवल इलाज आसान होता है बल्कि सर्वाइवल रेट 90% से ज्यादा हो सकती है।

PunjabKesari

ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ “गांठ” तक सीमित समझना एक बड़ी गलती है। हर महिला को अपने शरीर के हल्के से हल्के बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी पहचान, उतना आसान इलाज।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it