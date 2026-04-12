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कितनी अमीर थीं Asha Bhosle? संपत्ति का आंकड़ा उड़ा देगा होश, जानें उनकी नेटवर्थ

  • Edited By Monika,
  • Updated: 12 Apr, 2026 04:08 PM
कितनी अमीर थीं Asha Bhosle? संपत्ति का आंकड़ा उड़ा देगा होश, जानें उनकी नेटवर्थ

नारी डेस्क : भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले सिर्फ अपनी आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार सफलता और संपत्ति के लिए भी जानी जाती थीं। भारतीय संगीत जगत की पहचान रहीं आशा भोसले ने महज 10 साल की उम्र में अपने सुरों का सफर शुरू किया था, जो आगे चलकर एक अमर विरासत बन गया। दशकों तक अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस महान गायिका का निधन मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन के बाद उनकी नेटवर्थ और उपलब्धियों को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।

विश्व रिकॉर्ड और बड़ी उपलब्धियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आशा भोसले का नाम Guinness World Records में दुनिया की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिकाओं में शामिल है। संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया था।

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कितनी नेटवर्थ थी आशा भोसले जी की 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशा भोसले की कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये आंकी गई थी। उनके पास मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में कई आलीशान संपत्तियां थीं, जो उनकी आर्थिक मजबूती को दर्शाती हैं।

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कमाई के मुख्य स्रोत

आशा भोसले की कमाई कई अलग-अलग स्रोतों से होती थी, जिनमें गानों की रॉयल्टी, म्यूजिक एल्बम्स और देश-विदेश में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट प्रमुख थे। इन सभी माध्यमों के जरिए उन्होंने लंबे समय तक निरंतर आय अर्जित की और अपनी एक मजबूत तथा विशिष्ट पहचान स्थापित की।

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सफल बिजनेसवुमन भी थीं

संगीत के अलावा आशा भोसले एक सफल उद्यमी भी थीं। उन्होंने ‘Asha’s’ नाम से इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन शुरू की, जो दुबई, कुवैत, बहरीन और ब्रिटेन जैसे देशों में लोकप्रिय है। यह ब्रांड उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आशा भोसले जी ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से एक ऐसी विरासत बनाई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।

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