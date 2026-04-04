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अंदर से ऐसा दिखता है  राघव चड्ढा का आलीशान घर, खूबसूरती में 5 स्टार होटल भी फीके

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 03:26 PM
अंदर से ऐसा दिखता है  राघव चड्ढा का आलीशान घर, खूबसूरती में 5 स्टार होटल भी फीके

नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। सितंबर 2023 में शादी के बाद परिणीति अब दिल्ली में अपने पति के साथ एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी बंगले में रह रही हैं। उनका यह घर इतना शानदार है कि इसकी तुलना बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों से की जा रही है।

व्हाइट थीम वाला रॉयल घर

परिणीति और राघव का यह बंगला पूरी तरह व्हाइट थीम पर बना हुआ है। घर की दीवारें, फर्नीचर और सजावट का ज्यादातर हिस्सा सफेद रंग में है, जो इसे बेहद क्लासी और मॉडर्न लुक देता है। इस थीम की वजह से घर किसी आधुनिक महल जैसा नजर आता है।

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दीवारों पर एंटीक पेंटिंग्स

घर की दीवारों को खास और आकर्षक बनाने के लिए उन पर एंटीक और खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये पेंटिंग्स घर की सुंदरता को और बढ़ाती हैं और इसे एक आर्टिस्टिक टच देती हैं।

बेटे के लिए खास कमरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कपल ने अपने बेटे नीर के लिए एक बड़ा और आरामदायक कमरा तैयार कराया है। इस कमरे को बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि वह सुरक्षित और खुशहाल माहौल में रह सके।

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खूबसूरत गार्डन एरिया

घर में एक बड़ा और हरा-भरा गार्डन एरिया भी है। यहां हरियाली और शांति का शानदार माहौल देखने को मिलता है। यह जगह रिलैक्स करने और प्रकृति के करीब समय बिताने के लिए परफेक्ट है।

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क्वालिटी टाइम बिताने की जगह

गार्डन में एक खास सीटिंग एरिया बनाया गया है, जहां परिणीति और राघव अक्सर साथ में समय बिताते हैं। यह उनके लिए सुकून भरे पलों का एक खास कोना है, जहां वे अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर आराम करते हैं।

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प्रीमियम डायनिंग एरिया

घर का डायनिंग एरिया भी काफी बड़ा और शानदार है। इसमें सफेद टेबल और मैचिंग कुर्सियां रखी गई हैं, जो इसे एक क्लासिक और एलिगेंट लुक देती हैं। यह जगह परिवार के साथ बैठकर खाने और बातचीत करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

प्राकृतिक सजावट से बढ़ी खूबसूरती

घर को सजाने के लिए लैंप्स और असली पौधों का इस्तेमाल किया गया है। ये न सिर्फ घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि वातावरण को फ्रेश और पॉजिटिव भी रखते हैं।

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काम और सुकून का संतुलन

जहां एक तरफ राघव चड्ढा राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं परिणीति चोपड़ा अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। ऐसे में उनका यह घर उनके लिए एक सुकून भरी जगह है, जहां वे अपनी व्यस्त जिंदगी से राहत पाते हैं। परिणीति और राघव का यह घर उनकी पर्सनालिटी की तरह ही सिंपल, एलिगेंट और क्लासी है। इसकी खूबसूरती, सादगी और शांति इसे खास बनाती है। यही वजह है कि लोग इसे देखकर कहते हैं कि यह घर बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों को भी टक्कर देता है।  

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