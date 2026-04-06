पड़ाहों में बना अर्जुन का आलीशान घर, सफेद रंग और क्लासी डेकोर का जादू

नारी डेस्क: टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी का नया घर महाराष्ट्र के कर्जत में किसी सफेद महल जैसा लगता है। खूबसूरत हरियाली और वादियों के बीच बना यह घर ऑल वाइट थीम के कारण बहुत ही क्लासी और स्पेशियस नजर आता है। छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता ने सालों की मेहनत के बाद अपने सपनों का घर बनाया है और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर गृह प्रवेश किया।

आलीशान सफेद महल जैसा बाहरी लुक

अर्जुन का घर दो मंजिला है और पूरी तरह सफेद रंग से पेंट किया गया है। घर के सामने एक बड़ा और खूबसूरत स्वीमिंग पूल है। शाम के समय पूल के किनारे और घर पर लगी हल्की पीली रोशनी इसे और भी शानदार और आरामदायक बना देती है।

सुंदर बालकनी और डेकोरेटिव रेलिंग

बालकनी से बाहर का नजारा साफ दिखाई देता है। यहाँ ऊंचे पिलर और लोहे की डेकोरेटिव रेलिंग लगी हुई है। बालकनी में सफेद हैंगिंग झूला और आरामदायक बेंच हैं। फर्श पर स्टाइलिश पैटर्न वाली सफेद टाइल्स लगी हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर बालकनी को पीले और नारंगी फूलों से सजाया गया।

सीढ़ियों पर वार्म लाइट

घर की सीढ़ियों पर वार्म लाइट लगी हैं, जो रात में घर को और भी आलीशान दिखाती हैं। सीढ़ियों की सफेद रेलिंग और पिलर महल जैसा लुक देते हैं। यह एरिया भी पूरी तरह ऑल वाइट थीम पर डिजाइन किया गया है।

लिविंग रूम: सफेद और स्पेशियस

नए घर का लिविंग एरिया पूरी तरह सफेद थीम पर आधारित है। फर्श सफेद मार्बल का है जिसमें हल्की ग्रे धारियां बनी हैं। यहाँ आरामदायक मखमली सफेद सोफे और बड़ा टीवी रखा गया है।

डाइनिंग और छत की डिजाइन

डाइनिंग एरिया में सफेद रंग की मेज और कुर्सियां हैं। कमरे की छत को लकड़ी के पैनल से सजाया गया है, जो पूरे घर को मॉडर्न और क्लासी लुक देता है।

पूजा स्थल की खूबसूरत सजावट

गुड़ी पड़वा और गृह प्रवेश के मौके पर घर के पूजा स्थल को सुंदर तरीके से सजाया गया। भगवान की तस्वीरें लाल और पीले कपड़ों पर रखी गईं और चारों तरफ गेंदे के फूल लटकाए गए। पीछे केले के पत्ते और रंग-बिरंगे फूल रखे गए। फर्श पर छोटे लाल कालीन बिछाए गए।

कांच की बड़ी खिड़कियां

लिविंग रूम में बड़े कांच के दरवाजे और खिड़कियां लगी हैं। ये खिड़कियां घर को खुला और हवादार बनाती हैं। हल्के सफेद पर्दे कमरे में प्राकृतिक रोशनी बनाए रखते हैं और घर को शांत और आरामदायक बनाते हैं। अर्जुन बिजलानी का यह घर आधुनिक, क्लासी और आरामदायक है। ऑल वाइट थीम, सुंदर लाइटिंग, और लकड़ी के पैनल इसे किसी महल जैसा शानदार लुक देते हैं। होम डेकोर शौकीनों के लिए यह घर कई इंटीरियर आइडियाज का बेहतरीन उदाहरण है।

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