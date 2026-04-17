मैं अभी मां बनी हूं, भगवान के लिए प्लीज... पत्रलेखा ने Bodyshaming  कमेंट्स के लिए पैपराजी की लगाई क्लास

नारी डेस्क: एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर पत्रलेखा ने एक बेटी को जन्म देने के बाद, अपने खिलाफ कथित बॉडीशेमिंग करने वाले पैपराज़ी पेजों को जमकर लताड़ा। अपने Instagram हैंडल पर पत्रलेखा ने बच्चे के जन्म के बाद अपनी शारीरिक बनावट के बारे में पैपराज़ी पेजों से आए कथित कमेंट्स का जवाब दिया।उन्होंने समझाया कि उनका वज़न बढ़ना प्रेग्नेंसी की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, खासकर तब जब वह फिल्में प्रोड्यूस करने जैसी काम की जिम्मेदारियां भी संभाल रही थीं।



'Pap Pages' शीर्षक से, एक्ट्रेस ने लिखा- "मुझे क्या हो गया है!? मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है! हां, मेरा वज़न बढ़ा है, जो आप सभी को एक अस्वाभाविक घटना लगती है। मैं बैठकर पहाड़ों जितना खाना नहीं खा रही थी, मैंने बस एक बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही दो फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, जो कोई आसान काम नहीं हैं।" पैप्स से थोड़ा और दयालु व्यवहार करने का अनुरोध करते हुए, एक्ट्रेस ने लिखा- "अगर मेरे बस में होता, तो मैं ऐसी नहीं होती। लेकिन प्रेग्नेंसी के प्रति मेरे शरीर ने इसी तरह प्रतिक्रिया दी है। भगवान के लिए, प्लीज़ थोड़ा दयालु बनना सीखें।"



बॉलीवुड के स्टार कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा पिछले साल एक बच्ची के माता-पिता बने। एक जॉइंट पोस्ट में, कपल ने इस खबर की घोषणा की और अपनी शादी की चौथी सालगिरह (जो 15 नवंबर को थी) के मौके पर अपनी बेटी के आगमन का जश्न मनाया। राजकुमार और पत्रलेखा ने 15 नवंबर, 2021 को चंडीगढ़ में एक निजी पारिवारिक समारोह में शादी की थी। उन्होंने पहली बार 2014 की फ़िल्म 'सिटीलाइट्स' में साथ काम किया था, जो पत्रलेखा की पहली बॉलीवुड थी। इस बीच, पत्रलेखा, अभिनेता राजकुमार राव के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करने में व्यस्त हैं। कुछ महीने पहले, उन्होंने और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, 'KAMPA Film' लॉन्च किया था।