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टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर: बर्थडे से 6 दिन पहले टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Apr, 2026 12:31 PM
टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर: बर्थडे से 6 दिन पहले टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या

नारी डेस्क:  तमिल टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस सुभाषिनी का निधन हो गया। वह अपने जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले अपने घर में थीं। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। सुभाषिनी मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली थीं और अपने पति पिप्पिन के साथ रहती थीं। वह चेन्नई में शूटिंग के कारण ठहरी हुई थीं। उनकी परिवार और करीबी दोस्त इस समय उनकी याद में शोक व्यक्त कर रहे हैं।

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 टीवी करियर

सुभाषिनी ने सन टीवी के लोकप्रिय सीरियल ‘कयल’ में अहम भूमिका निभाई थी। इस शो का निर्देशन पी. सेल्वम ने किया था। उनके साथ इसमें सैत्रा रेड्डी और संजीव कार्तिक ने भी काम किया। उनकी एक्टिंग और योगदान को इंडस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा।

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पुलिस जांच और जानकारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सुभाषिनी अपने घर में थीं। अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। सुभाषिनी के निधन से तमिल टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस दुखी हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत तनाव के प्रति संवेदनशील होना कितना जरूरी है। इंडस्ट्री के लोग और फैंस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

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