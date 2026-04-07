बेकार पड़ी बैंगल्स से बनाएं शानदार होम डेकोर, देखते ही रह जाएंगे सब

नारी डेस्क : बैंगल्स सिर्फ हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होते। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाएँ, तो इन्हें होम डेकोर, ज्वेलरी और कई उपयोगी आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। DIY बंगल क्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पुराने या सस्ते बैंगल्स को रीसायकल करके सुंदर और फंक्शनल आइटम्स तैयार कर सकते हैं। यह तरीका बजट फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए अच्छा और बच्चों-बड़ों दोनों के लिए मजेदार है।

बैंगल होम डेकोर रिंग्स

कई बैंगल्स को जोड़कर वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम डेकोर या लैंप शेड बनाया जा सकता है।

रंग-बिरंगे बैंगल्स कमरे में जिंदगी और रंग भरते हैं

कम खर्च में आपके घर के कोनों को सजाने का आसान तरीका।

बैंगल प्लांटर होल्डर

3–4 बैंगल्स को आपस में जोड़कर छोटे पौधों का स्टैंड तैयार किया जा सकता है

मिनी पौधों या एयर प्लांट्स के लिए परफेक्ट

कमरे में पौधे रखने का यह स्टाइलिश और फंक्शनल तरीका है।

बैंगल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी

बैंगल्स को जोड़कर नेकलेस, इयररिंग्स या अंगूठी के लिए बेस बनाया जा सकता है

बच्चों के स्कूल फंक्शन या पार्टी ड्रेसेस के लिए शानदार विकल्प

यह तरीका क्रिएटिव और बजट-फ्रेंडली ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छा है।

बैंगल नैपकिन रिंग्स

बैंगल्स को डेकोरेटिव पेपर या रिबन से सजाकर नैपकिन होल्डर में बदल सकते हैं

पार्टी या डिनर टेबल के लिए सुंदर और प्रैक्टिकल

मेहमानों के आने पर यह टेबल को और आकर्षक बनाता है।

बैंगल वॉल आर्ट

अलग-अलग साइज और कलर में बैंगल्स को दीवार पर सजाएं

यह एक क्रिएटिव गैलरी वॉल बनाने का आसान तरीका है

आपके घर का यह कोना फोटो के लिए भी परफेक्ट बन सकता है।

टिप्स

बच्चों को भी इस DIY में शामिल करें, यह उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला काम है

पुराने बैंगल्स और छोटे क्राफ्ट मटीरियल को रीसायकल करके पर्यावरण की मदद करें

रंग-बिरंगे बैंगल्स आपके घर को स्टाइलिश और फंकी लुक देंगे।