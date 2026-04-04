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6 साल की उम्र में कटे दोनों हाथ, पैरों से लिखी परीक्षा... 600 में से 600 अंक हासिल कर किया कमाल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 07:55 PM
6 साल की उम्र में कटे दोनों हाथ, पैरों से लिखी परीक्षा... 600 में से 600 अंक हासिल कर किया कमाल

नारी डेस्क: कहते हैं ना कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो इंसान अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लेता है। ऐसी ही प्ररेणादायक कहानी हैं पायल यादव की जिन्होंने अपने हाथ को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि पैरों को ही अपनी ताकत बना लिया। अलवर की बेटी पायल यादव की कहानी सबके लिए एक मोटिवेशन हैं जिन्होंने पैरों से परीक्षा देकर पहले सबको हैरान किया फिर 600 में से 600 अंक हासिल कर अपने परिवार, राज्य का नाम भी रोशन कर दिखाया  हालांकि उनकी ये सफलता केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अटूट हौंसले और जज्बे की मिसाल है। वह महज 6 साल की थी जब एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी लेकिन  पायल ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीख लिया।

हादसा जिसने बदल दी जिंदगी- काटने पड़े थे दोनों हाथ

पायल बचपन में खेलते समय हाई टेंशन करंट का शिकार हो गई थीं। इस हादसे में उनके दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए थे और डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उन्हें काटना पड़ा था। यह किसी भी बच्चे और परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। पायल के माता-पिता के लिए यह शॉकिंग और भावुक अनुभव था लेकिन पायल ने अपने दुख और शोक के आगे हार नहीं मानी। 

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पैरों से लिखने का अद्भुत जज्बा

पायल के हाथ कट जाने के बाद, परिवार ने उन्हें कृत्रिम हाथ लगाने की सलाह दी लेकिन पायल ने दो महीने बाद ही कृत्रिम हाथ हटा दिए और अपने पैरों से काम करने का निश्चय किया। यह दिखाता है कि उनके अंदर कितनी मजबूत मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने पैरों से लिखना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई थी, लेकिन धीरे-धीरे उनके हाथों की जगह पैरों ने उनकी पढ़ाई का सहारा बनना शुरू किया।

पढ़ाई में मेहनत और लगन

पायल ने अपने पैरों से लिखकर लगातार मेहनत की। उन्हें हर विषय में खुद को बेहतर बनाना था। उनके शिक्षक और परिवार उनके इस जज्बे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने न केवल लिखाई पर ध्यान दिया बल्कि पढ़ाई में भी अपनी पूरी क्षमता लगा दी। पायल का यह समर्पण और मेहनत ही उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ।

दसवीं में 100% अंक का कमाल

पायल की मेहनत और लगन का नतीजा सबके सामने आया जब उन्होंने दसवीं की परीक्षा में 100% अंक हासिल किए। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का कारण बनी, बल्कि पूरे अलवर जिले के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उनके इस अद्भुत जज्बे और मेहनत की कहानी सुनकर हैरान रह गए। पायल ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपके सामने टिक नहीं पाती।

परिवार और समाज में बदलाव

पायल की सफलता ने उनके परिवार को भी नए तरीके से सोचना सिखाया। उनके माता-पिता ने देखा कि शारीरिक कमजोरी कभी भी मानसिक ताकत और हौसले की राह में बाधा नहीं बन सकती। पायल ने परिवार के साथ-साथ पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश दिया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है।

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IAS अधिकारी बनने का सपना

पायल का सपना अब IAS अधिकारी बनने का है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, संभव है। पायल का यह लक्ष्य उनकी मेहनत और जज्बे को और भी ऊँचाई प्रदान करता है।

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दिव्यांग बच्चों के लिए प्रेरणा

पायल की कहानी उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह उदाहरण है कि अगर मन की शक्ति मजबूत हो और हौसला बुलंद हो, तो इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। पायल ने दिखा दिया कि शारीरिक कमी कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती।

मानसिक शक्ति का महत्व

पायल ने यह साबित किया कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति में होती है। उनके आत्मविश्वास और हौसले ने उन्हें मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों से डरने की बजाय, उन्हें साहस और मेहनत के साथ सामना करना चाहिए।

समाज और शिक्षा के लिए संदेश

पायल की उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह समाज और शिक्षा जगत के लिए भी एक संदेश है। हमें हर बच्चे की क्षमता और हौसले को पहचानना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। पायल जैसे बच्चे यह साबित करते हैं कि सही प्रेरणा और समर्थन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अलवर की पायल यादव की कहानी सिर्फ एक छात्रा की सफलता नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और हौसले की मिसाल है। छह साल की उम्र में हुए हादसे से लेकर दसवीं में 100% अंक प्राप्त करने तक, पायल ने यह दिखा दिया कि कठिनाइयों से हार मानना विकल्प नहीं है। उनका सपना IAS बनने का है और उनकी कहानी न केवल उनके लिए बल्कि सभी दिव्यांग और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे बच्चों के लिए प्रेरणा बनती है।

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पायल की मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास, हर मुश्किल का सामना धैर्य, मेहनत और हौंसले के साथ करना सिखाता है। नारी, पायल के जज्बे को सलाम करता है। 

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