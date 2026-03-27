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भारत में  लॉकडाउन की अफवाहें है झूठी, सरकार ने कहा- हम नहीं करेंगे ऐसा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Mar, 2026 01:07 PM
भारत में  लॉकडाउन की अफवाहें है झूठी, सरकार ने कहा- हम नहीं करेंगे ऐसा

नारी डेस्क: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देशव्यापी लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं, और कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य जनता की चिंताओं को दूर करना और किसी भी संभावित प्रतिबंध के संबंध में सटीक जानकारी प्रदान करना है। पुरी की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वैश्विक तेल और गैस की कमी ने भारत में संभावित लॉकडाउन के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। 
 

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पुरी ने कहा- "वैश्विक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, और हम ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों की वास्तविक समय (real-time) के आधार पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्तियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हम उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।" उन्होंने कहा- "भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के सामने लगातार लचीलापन दिखाया है, और हम समय पर, सक्रिय और समन्वित तरीके से कार्य करना जारी रखेंगे।"

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पुरी ने कहा- "भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में, यह महत्वपूर्ण है कि हम शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। ऐसी स्थिति में अफवाहें फैलाने और घबराहट पैदा करने के प्रयास गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक हैं,"। इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत सरकार ने किसी भी देशव्यापी लॉकडाउन के बारे में अटकलों को दृढ़ता से खारिज कर दिया था, और कहा था कि सार्वजनिक आवाजाही या आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों की व्यापक रूप से गलत व्याख्या की गई थी।

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