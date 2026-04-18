आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे PM Modi, क्या महिलाओं को लेकर करेंगे बात?

नारी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित कर सकते हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बात करेंगे, जो विपक्ष के विरोध के कारण संसद में पास नहीं हो पाया था। इससे पहले, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य सहयोगियों पर संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के कदम का समर्थन करने में एकजुट न हो पाने के लिए जमकर निशाना साधा था।



स्मृति ईरानी ने किया कांग्रेस पार्टी का विरोध

स्मृति ईरानी ने कहा- "देश की महिलाओं से कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा सपना दिखाया है जिसका मकसद महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करना है। 98 साल बाद उस मकसद का क्या हुआ, यह कल पूरे देश की महिलाओं ने देश की संसद में देखा। कांग्रेस पार्टी कल मुस्कुराई, मेजें थपथपाईं, और राजनीतिक रूप से जश्न मनाया, जबकि उन्होंने देश की राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को कुचल दिया। लेकिन BJP के लिए, यह सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है; यह समानता के अधिकार की लड़ाई है।



भाजपा का आरोप- महिलाओं को नहीं मिला उनका हक

स्मृति ईरानी ने कहा- महिलाएं याद रखेंगी कि कांग्रेस के छह दशकों के शासन के दौरान, इस देश में 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय की सुविधा से वंचित रखा गया था। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक खाते खोलने के लिए ज़रूरी मदद नहीं दी गई थी। महिलाएं याद रखेंगी कि BJP-NDA के शासन में ही पहली बार 'जेंडर बजट फ्रेमवर्क' पेश किया गया था।" BJP नेता ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब देश की महिलाओं के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने देश की महिलाओं के सामने अपना क्रूर चेहरा बेनकाब कर दिया है," ।



महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल नहीं हुआ पास

शुक्रवार को, BJP के नेतृत्व वाली सरकार संशोधन बिल पारित करने के लिए ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। लोकसभा में हुई वोटिंग में, 298 सदस्यों ने बिल का समर्थन किया, जबकि 230 ने इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि बिल पारित नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार बाकी बचे हुए आपस में जुड़े कानूनों पर आगे नहीं बढ़ेगी। जहां एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर महिलाओं के लिए आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया, वहीं राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने यह रुख़ अपनाया कि वे आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन के साथ इसके जुड़ाव का विरोध करते हैं। इस बीच, BJP और उसके सहयोगी कांग्रेस और INDIA गठबंधन के खिलाफ अपना सड़क प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उनका आरोप है कि यह गठबंधन महिला-विरोधी है और देश की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता।