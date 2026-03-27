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Fuel संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल, डीजल को लेकर दी बड़ी राहत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Mar, 2026 10:20 AM
Fuel संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल, डीजल को लेकर दी बड़ी राहत

नारी डेस्क: सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी है और डीज़ल को इस ड्यूटी से छूट दे दी है। सरकार का मकसद मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच ग्लोबल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाना है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए, तो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, जिसके जवाब में तेहरान ने भी ज़ोरदार पलटवार किया।


देर रात जारी हुई नोटिफिकेशन

26 मार्च की देर रात जारी एक नोटिफिकेशन में, वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी ₹13 प्रति लीटर से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी, जबकि डीज़ल पर लगने वाली ड्यूटी ₹10 से घटाकर शून्य कर दी गई। मंत्रालय ने बताया कि ड्यूटी में यह कटौती तुरंत लागू हो गई है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, पेट्रोल पंपों पर खुदरा कीमतें नहीं बदली गई हैं, जिससे तेल कंपनियों के फाइनेंस पर दबाव पड़ रहा है। तेल कंपनियों को राहत देने के लिए, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की है। एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती के नोटिफिकेशन के बाद, फ्यूल बेचने वाली कंपनियों - IOC, BPCL और HPCL के शेयर BSE पर बढ़त के साथ खुले।


तेल कंपनियों को मिलेगा फायदा

ICRA ने  कहा था कि सरकार पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतों को मौजूदा स्तर पर स्थिर रखने के लिए एक्साइज़ ड्यूटी की दरों में कटौती कर सकती है। इससे तेल कंपनियों को रिफाइनिंग में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त कमाई करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। ईरान युद्ध के तेज़ होने के कारण, इस महीने की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़कर USD 119 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, लेकिन बाद में वे गिरकर लगभग USD 100 प्रति बैरल पर आ गईं। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 88 प्रतिशत और अपनी प्राकृतिक गैस की ज़रूरतों का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। यह तेल और गैस ज़्यादातर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते आता है।


Nayara Energy ने अचानक बढ़ाए दाम

Nayara Energy, जो भारत के 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 पंप चलाती है, ने इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फ़ैसला किया है और पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। Nayara के पंपों पर अब पेट्रोल 100.71 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 91.31 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, Reliance Industries और BP Plc का फ़्यूल रिटेलिंग जॉइंट वेंचर Jio-bp, जिसके 2,185 आउटलेट हैं, ने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर भारी नुकसान होने के बावजूद अब तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। सरकारी फ़्यूल रिटेलर, जिनका बाज़ार में लगभग 90 फ़ीसदी हिस्सा है, कीमतें अभी भी स्थिर रखे हुए हैं। दिल्ली में एक लीटर सामान्य पेट्रोल की कीमत अभी भी 94.77 रुपये है, जबकि उसी ग्रेड का डीज़ल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। 

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