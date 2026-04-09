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इन Healthy Routine को फॉलो करेंगे तो कभी नहीं होगी डायबिटीज

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Apr, 2026 01:51 PM
इन Healthy Routine को फॉलो करेंगे तो कभी नहीं होगी डायबिटीज

नारी डेस्क:  डायबिटीज आज के समय में एक आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान और स्वस्थ आदतें अपनाकर आप इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। सही खान-पान, रोज़ाना हल्का-फुल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और नियमित जांच जैसी आदतें न सिर्फ़ आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगी, बल्कि शुगर के खतरे को भी कम करेंगी। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे Healthy Routine बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप डायबिटीज से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं।

आहार में बदलाव करें

शुगर से बचने के लिए सबसे पहला कदम है संतुलित और स्वस्थ भोजन। अपने भोजन में फाइबर और प्रोटीन शामिल करें। उदाहरण के लिए, चने का आटा (बेसन) बहुत फायदेमंद होता है। मुख्य भोजन से पहले 10-15 मिनट पहले सलाद (गोभी, गाजर, खीरा, टमाटर) खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है।बचे रहें: मीठे पेय, जंक फूड, मैदा और प्रोसेस्ड कार्ब्स से पूरी तरह परहेज करें।

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नियमित व्यायाम

रोज़ाना कम से कम 30-45 मिनट तेज़ चलना, योग या हल्का व्यायाम करें। यह आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है।

पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं

शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी बेहद जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर अतिरिक्त शुगर को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है।

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तनाव को कम करें

तनाव बढ़ने से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी तकनीकें अपनाएँ। ये न सिर्फ मानसिक शांति देती हैं बल्कि शरीर के हार्मोन संतुलन में भी मदद करती हैं।

 नियमित स्वास्थ्य जांच

अगर आपको प्रीडायबिटीज या शुगर की समस्या का खतरा है, तो नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएँ। समय रहते पता लगने से आप बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं।

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 घरेलू उपाय

कुछ घरेलू उपाय भी शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं

मेथी दाना: रोज़ाना पानी में भिगोकर सेवन करें।

खाली पेट करेला का जूस: यह ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है।

जामुन की गुठली का पाउडर: इसे पानी के साथ लें, शुगर लेवल नियंत्रित रहता है।

सावधानी: इन सुझावों को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें।

शुगर से बचना मुश्किल नहीं है। बस संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और घरेलू उपाय अपनाने की जरूरत है। ये छोटे-छोटे कदम आपकी जिंदगी को स्वस्थ और शुगर-फ्री बना सकते हैं।  

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