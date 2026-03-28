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इस जरूरी विटामिन की कमी से होती है आंखों में  ड्राईनेस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 04:39 PM
इस जरूरी विटामिन की कमी से होती है आंखों में  ड्राईनेस

नारी डेस्क: कई बार शरीर छोटे-छोटे लक्षणों के जरिए हमें बड़ी समस्या का संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी आंखों में बार-बार सूखापन रहता है और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर महसूस होता है, तो यह किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी की ओर इशारा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लक्षण अक्सर विटामिन ए की कमी से जुड़े होते हैं, जो आंखों और इम्यून सिस्टम दोनों के लिए बेहद जरूरी होता है।

 विटामिन ए क्यों है जरूरी?

विटामिन ए शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है। यह आंखों की रोशनी को बनाए रखने, त्वचा को स्वस्थ रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो सबसे पहले असर आंखों और इम्यून सिस्टम पर दिखाई देने लगता है।

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विटामिन ए की कमी के मुख्य लक्षण

विटामिन ए की कमी होने पर शरीर कई तरह के संकेत देता है, जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। सबसे आम लक्षण है आंखों में सूखापन (ड्राई आइज)। इस वजह से कॉर्निया में नमी कम हो जाती है और आंखों में जलन या धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। अगर लंबे समय तक इस समस्या को नजरअंदाज किया जाए, तो यह गंभीर होकर नजर कमजोर या अंधेपन तक का कारण बन सकती है। इसके अलावा, कमजोर इम्यूनिटी भी इसका बड़ा संकेत है। ऐसे लोगों को बार-बार सर्दी, गले में खराश और इंफेक्शन होने लगते हैं।

 इन संकेतों को भी न करें नजरअंदाज

विटामिन ए की कमी के कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जो धीरे-धीरे नजर आते हैं। जैसे रात में या कम रोशनी में ठीक से दिखाई न देना (नाइट ब्लाइंडनेस), त्वचा का ज्यादा रूखा और बेजान हो जाना, और शरीर पर लगे घाव का धीरे-धीरे ठीक होना। अगर आप इन लक्षणों को लगातार महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें और तुरंत अपनी डाइट पर ध्यान दें या डॉक्टर से सलाह लें।

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 विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं?

अगर शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो इसे सही खानपान के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में गाजर, शकरकंद, पालक जैसी हरी सब्जियां शामिल करें, क्योंकि इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पपीता, आम और ब्रोकली जैसे फल और सब्जियां भी काफी फायदेमंद हैं। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो दूध, अंडे की जर्दी और फिश ऑयल भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत हैं।

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 कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान?

संतुलित आहार लेना और शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते विटामिन की कमी को पहचान लिया जाए, तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही, अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

 डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए दी गई है। किसी भी तरह की बीमारी, डाइट या उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 

 

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