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फैटी लिवर कंट्रोल करने में मददगार है ये सब्जी, डाइट में जरूर शामिल करें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 09:56 AM
फैटी लिवर कंट्रोल करने में मददगार है ये सब्जी, डाइट में जरूर शामिल करें

 नारी डेस्क:  आजकल गलत खान-पान, ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजें, जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधि के कारण फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। शुरुआत में यह समस्या ज्यादा गंभीर नहीं लगती, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह लिवर डैमेज जैसी बड़ी परेशानी में बदल सकती है।

 कौन सी सब्जी है सबसे फायदेमंद?

फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए लौकी (घीया) एक बहुत ही असरदार और प्राकृतिक उपाय मानी जाती है। यह हल्की, आसानी से पचने वाली और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और लिवर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता।

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 लौकी कैसे करती है लिवर की सफाई?

लौकी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुधारता है और लिवर को साफ रखने में सहायक होता है। इससे धीरे-धीरे लिवर में जमा फैट कम होने लगता है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है।

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 एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या है रोल?

लौकी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये लिवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। जब लिवर स्वस्थ रहता है, तो शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या कम होने लगती है।

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सेवन करने का सही तरीका क्या है?

लौकी को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं या इसका जूस भी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट लौकी का ताजा जूस पीना खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जूस हमेशा ताजा ही हो और इसे सीमित मात्रा में ही लें।

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 लाइफस्टाइल में बदलाव भी है जरूरी

सिर्फ लौकी खाने से ही पूरी तरह फायदा नहीं होगा, इसके साथ आपको अपनी जीवनशैली में भी सुधार करना होगा। तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं, मीठा कम खाएं, रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें। ये सभी आदतें मिलकर लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

छोटी सी सब्जी, बड़ा फायदा

लौकी एक साधारण लेकिन बेहद फायदेमंद सब्जी है, जो फैटी लिवर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। अगर इसे नियमित रूप से संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए, तो यह लिवर को स्वस्थ रखने में काफी असरदार साबित हो सकती है।  

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