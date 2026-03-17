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नवरात्रि में ये संकेत दिखें तो समझिए माता रानी हैं प्रसन्न, जल्द आएंगी खुशियां

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Mar, 2026 04:15 PM
नवरात्रि में ये संकेत दिखें तो समझिए माता रानी हैं प्रसन्न, जल्द आएंगी खुशियां

 नारी डेस्क:  सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इन नौ दिनों में माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर विराजमान रहती हैं। भक्त पूरे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं, जो बताते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सुख-समृद्धि आने वाली है।

जौ का अच्छा उगना होता है शुभ संकेत

नवरात्रि में मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा होती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बोए गए जौ अच्छे से और तेजी से उगते हैं, तो यह संकेत माना जाता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। ऐसा माना जाता है कि यह माता रानी की कृपा का प्रतीक है और आने वाले समय में घर में सुख, शांति और तरक्की बढ़ने वाली है।

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अखंड ज्योति का बिना रुके जलना

नवरात्रि में कई लोग घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, जो पूरे नौ दिन तक जलती रहती है। अगर यह ज्योति बिना किसी रुकावट या समस्या के लगातार जलती रहती है, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका मतलब है कि माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं।

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सपने में मां दुर्गा के दर्शन होना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर नवरात्रि के दौरान किसी व्यक्ति को सपने में मां दुर्गा के किसी भी रूप के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संकेत इस बात का है कि आपकी भक्ति से माता रानी प्रसन्न हैं और आपको जल्द ही धन लाभ या कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

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क्यों खास होती है नवरात्रि?

नवरात्रि के इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं। अगर नवरात्रि के दौरान आपको ऐसे संकेत दिखाई दें तो इसे शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है।   

 

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