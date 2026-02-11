19 FEBTHURSDAY2026 1:17:02 AM
खतरनाक इंफेक्शन दे सकती हैं जुएं, इससे पीछे छुड़वाने का देसी इलाज

नारी डेस्कः सिर में जुएं (Head Lice) मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से पड़ती हैं। जब बच्चे या बड़े आपस में सिर मिलाते हैं, साथ बैठते-सोते हैं या एक-दूसरे की कंघी, टोपी, रबर, तौलिया या तकिया इस्तेमाल करते हैं, तो जुएं आसानी से फैल जाती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है क्योंकि वे करीब-क़रीब संपर्क में रहते हैं। जुएं गंदगी से नहीं बल्कि संपर्क से फैलती हैं, हालांकि साफ-सफाई की कमी और भीड़भाड़ वाले वातावरण में इनके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। बालों की सफाई ना रखना, पसीने के चलते भी ऐसी समस्या स्कूली बच्चों को हो जाती है लेकिन क्या यह समस्या गंभीर इंफेक्शन दे सकता है क्योंकि हाल ही में 12 साल की बच्ची की जुओं के चलते जान चली गई जिसकी वजह से बच्ची के सिर की स्किन पर इंफेक्शन हो गया। 

जुओं (Head Lice) से बालों और स्किन को होने वाले नुकसान

सिर में जुएं होना सिर्फ खुजली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बालों और त्वचा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो समस्या बढ़ सकती है।

1. तेज खुजली और जलन
जुएं सिर की त्वचा से खून चूसती हैं, जिससे तेज खुजली होती है। बार-बार खुजलाने से जलन और सूजन हो सकती है।

2. स्किन इन्फेक्शन का खतरा
लगातार खुजलाने से त्वचा पर घाव या खरोंच बन सकते हैं। इन घावों में बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं, जिससे संक्रमण (इन्फेक्शन) हो सकता है।

3. बालों का कमजोर होना और झड़ना
जुओं की वजह से स्कैल्प अस्वस्थ हो जाता है। सूजन और संक्रमण के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं।

4. एलर्जी और रैशेज
कुछ लोगों को जुओं की लार से एलर्जी हो सकती है, जिससे सिर या गर्दन के आसपास लाल दाने या रैशेज हो सकते हैं।

5. नींद और मानसिक परेशानी
रात में खुजली ज्यादा होने से नींद खराब होती है, खासकर बच्चों में चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी भी हो सकती है इसलिए जुओं की समस्या को हल्के में न लें। सही इलाज, साफ-सफाई और नियमित जांच से इससे बचाव संभव है।
यहाँ जुएं (Head Lice) निकालने के आसान देसी घरेलू उपाय दिए जा रहे हैं, जो सामान्य तौर पर सुरक्षित और असरदार माने जाते हैं।

1. नारियल तेल और कपूर
नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर पीसकर मिलाएं। इसे रात में बालों की जड़ों में लगाकर सिर ढक लें और सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे जुएं मर जाती हैं।

2. नीम के पत्ते
नीम के पत्तों को उबालकर उसका पानी ठंडा कर लें। इसी पानी से बाल धोएं या नीम पाउडर को तेल में मिलाकर लगाएं। नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।

3. सिरका (Vinegar)
बालों में हल्का सिरका लगाकर 15–20 मिनट छोड़ दें, फिर बारीक कंघी से जुएं निकालें। यह जुओं के अंडे ढीले करने में मदद करता है।

4. टी ट्री ऑयल
2–3 बूंद टी ट्री ऑयल को नारियल तेल में मिलाकर बालों में लगाएं। यह जुओं को खत्म करने में सहायक होता है।

5. साफ-सफाई बहुत जरूरी
कंघी, तकिया कवर, तौलिया और कपड़ों को गर्म पानी में धोएं ताकि दोबारा जुएं न फैलें।
जुओं से खतरनाक इंफेक्शन हो सकती है?

अगर जुओं की वजह से खतरनाक इन्फेक्शन (संक्रमण) हो जाए -जैसे सिर में पस बनना, सूजन, खून आना, तेज दर्द या बुखार तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है...

1. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
अगर स्कैल्प पर घाव, पीप या ज्यादा लालिमा दिखे तो त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक दवा या मेडिकेटेड लोशन दिया जा सकता है।

2. मेडिकेटेड एंटी-लाइस शैम्पू का उपयोग
डॉक्टर की सलाह से पर्मेथ्रिन या अन्य दवा युक्त शैम्पू इस्तेमाल करें। घरेलू उपाय गंभीर इन्फेक्शन में पर्याप्त नहीं होते।

3. खुजलाना बंद करें
बार-बार खुजलाने से घाव बढ़ते हैं और बैक्टीरिया फैलते हैं। नाखून छोटे रखें, खासकर बच्चों के।

4. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें
कंघी, तकिया कवर, चादर, टोपी और तौलिया को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाएं। इससे दोबारा संक्रमण का खतरा कम होगा।

5. बालों की नियमित जांच करें
इलाज के बाद 7–10 दिन तक दोबारा जांच करें ताकि अंडे (निट्स) पूरी तरह खत्म हो जाएं। याद रखें, समय पर इलाज करने से जुओं से होने वाला संक्रमण पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। देरी करने से समस्या बढ़ सकती है।

