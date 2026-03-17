नहीं रही फेमस सीरियल Ishqbaaz की दादी,  76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: वेटरन एक्ट्रेस नवनींद्र बेहल जिन्होंने कई सालों तक फिल्मों, टीवी और थिएटर में काम किया का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर की जानकारी उनके बेटे, फिल्ममेकर कानू बेहल ने दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के लिए एक इमोशनल नोट लिखा और साथ में एक तस्वीर भी शेयर की। अपने नोट में फिल्ममेकर ने अपनी मां को अपना "टाइटन" और "गाइड" बताया, और बताया कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी को कितनी गहराई से संवारा।



कानू बेहल ने अपने पोस्ट में लिखा- "मेरी टाइटन। मेरा विश्वास, प्यार, गाइड, मेंटर, मेरा दिल अलविदा मां। जब तक तुम मुझे फिर से जन्म न दो। मेरी आंखें हमेशा तुम्हारी उस बेमिसाल मुस्कान, उस प्यारी हंसी, उस प्यार भरे गले लगाने, उन चमकती जिज्ञासु आंखों को ढूंढती रहेंगी। हमेशा रोशन। मेरी रूह को रोशन करने के लिए शुक्रिया,"।



खबर सामने आते ही, फिल्म इंडस्ट्री के कई सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और कई अन्य लोगों ने परिवार के लिए समर्थन भरे संदेश शेयर किए और एक्ट्रेस को याद किया। नवनींद्र बेहल का करियर काफी लंबा रहा और उन्होंने कई जानी-मानी फिल्मों में काम किया। यह वेटरन एक्ट्रेस 1996 में आई फिल्म 'माचिस' का हिस्सा थीं, जिसे गुलज़ार ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने 'ओए लकी!' में भी एक्टिंग की थी। दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'लकी ओए!' में भी उन्होंने काम किया था। उन्हें लोकप्रिय फ़िल्म 'क्वीन' में भी देखा गया था, जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में थीं।



हिंदी फ़िल्मों के अलावा, वह 'द प्राइड' और 'द गुरु' जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी नज़र आईं। टेलीविज़न दर्शक भी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने लोकप्रिय शो 'इश्कबाज़' और 'दिल बोले ओबेरॉय' में नकुल मेहता के किरदार की दादी की भूमिका निभाई थी। इन वर्षों के दौरान, वह 'विजी' और 'सदा-ए-वादी' जैसे अन्य टेलीविज़न शो में भी दिखाई दीं।

