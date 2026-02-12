19 FEBTHURSDAY2026 1:36:08 AM
सुबह उठते ही ये लक्षण दिखें तो समझों कमजोरी, इसके कारण औऱ इलाज भी जानें

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 12 Feb, 2026 05:49 PM
नारी डेस्कः सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे नींद की कमी, शरीर में खून की कमी, विटामिन की कमी, तनाव या थायरॉइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार डिहाइड्रेशन या गलत खानपान भी इसकी वजह बनता है। यदि रोज़ाना उठते समय थकान, चक्कर या सुस्ती महसूस हो रही है, तो सही कारण जानने के लिए जांच करवाना जरूरी है ताकि समय पर उचित इलाज किया जा सके।

सुबह उठते ही ये लक्षण तो समझों कमजोरी

उठते ही सुस्ती और थकान महसूस हो।
चक्कर आना या सिर भारीपन महसूस होना। 
शरीर में दर्द या जकड़न रहना। 
किसी काम में फोक्स और ध्यान लगाने में मुश्किल होना। 
कमजोरी के साथ दिल की धड़कन तेज होना। ऐसा कुछ मामलों में होता है। 
ऐसा होने का संभावित कारण

नींद पूरी न होनाः 6–8 घंटे की गहरी नींद न लेने से शरीर तरोताज़ा महसूस नहीं करता।
एनीमिया (खून की कमी): आयरन की कमी से सुबह थकान और चक्कर आ सकते हैं।
लो ब्लड शुगरः लंबे समय तक भूखे रहने से सुबह कमजोरी लग सकती है।
थायरॉइड की समस्याः हाइपोथायरॉइड में सुस्ती और थकान आम लक्षण हैं।
डिहाइड्रेशन (पानी की कमी): शरीर में पानी कम होने से कमजोरी महसूस होती है।
तनाव या डिप्रेशनः मानसिक तनाव भी शारीरिक थकान का कारण बन सकता है।
विटामिन D या B12 की कमीः इनकी कमी से ऊर्जा स्तर गिर जाता है।

कमजोरी दूर करने के इलाज और उपाय

रोज 7–8 घंटे की पूरी नींद लें।
सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं।
संतुलित आहार लें (हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन)।
आयरन, B12 या Vitamin D की जांच करवाएं।
हल्का व्यायाम या योग शुरू करें।
यदि समस्या लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर से ब्लड टेस्ट कराएं।

याद रखेंः अगर कमजोरी के साथ सीने में दर्द, बेहोशी या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
 

