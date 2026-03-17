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सुबह की फ्रेशनेस या रात की राहत किस वक्त नहाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Mar, 2026 05:00 PM
सुबह की फ्रेशनेस या रात की राहत किस वक्त नहाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद?

नारी डेस्क:  नहाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि सुबह नहाना बेहतर है या रात में? कुछ लोग दिन की शुरुआत फ्रेश होकर करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दिनभर की थकान मिटाने के लिए रात में नहाना सही मानते हैं। सच यह है कि दोनों समय के अपने-अपने फायदे हैं और यह आपकी लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है।

सुबह नहाने के फायदे

सुबह नहाना शरीर और दिमाग दोनों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। जब आप सुबह स्नान करते हैं, तो शरीर में ताजगी आती है और नींद पूरी तरह खुल जाती है। यह आपको दिनभर एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, सुबह नहाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है और काम में फोकस बढ़ता है। खासकर जो लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए सुबह स्नान करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है।

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रात में नहाने के फायदे

रात में नहाना भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिनभर बाहर रहते हैं। पूरे दिन की धूल, पसीना और गंदगी को साफ करने के लिए रात का स्नान बहुत जरूरी होता है। रात में नहाने से शरीर रिलैक्स होता है और मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जिससे अच्छी और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। अगर आप दिनभर बहुत थक जाते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो रात में गुनगुने पानी से नहाना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

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किस समय नहाना ज्यादा सही है?

यह पूरी तरह आपकी दिनचर्या और जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप दिन की शुरुआत एनर्जी और फ्रेशनेस के साथ करना चाहते हैं, तो सुबह नहाना बेहतर है। वहीं अगर आप दिनभर की थकान दूर करके आरामदायक नींद चाहते हैं, तो रात में नहाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग दोनों समय नहाना भी पसंद करते हैं, जो कि खास परिस्थितियों में सही हो सकता है, जैसे ज्यादा पसीना आना या प्रदूषण में काम करना।

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नहाते समय किन बातों का रखें ध्यान

नहाने का समय चाहे सुबह हो या रात, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से त्वचा ड्राई हो सकती है, इसलिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इसके अलावा बहुत देर तक नहाना भी सही नहीं है। साफ-सफाई के साथ-साथ शरीर को आराम देना और त्वचा की देखभाल करना भी जरूरी है।

सुबह और रात दोनों समय नहाने के अपने-अपने फायदे हैं। जरूरी यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और शरीर की जरूरत के अनुसार सही समय चुनें। सही तरीके से और नियमित रूप से नहाने से आप न सिर्फ साफ-सुथरे रहते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं।   

 

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