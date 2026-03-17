फैटी लिवर में क्या खाएं और क्या नहीं? डाइट से ऐसे घटाएं लिवर की चर्बी

नारी डेस्क : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान-पान और तनाव के कारण Fatty Liver Disease एक आम समस्या बन चुकी है। जब लिवर की कोशिकाओं में 5–10% तक चर्बी जमा हो जाती है, तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। अल्कोहॉलिक और नॉन-अल्कोहॉलिक। अच्छी बात यह है कि सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जानें फैटी लिवर में क्या खाएं।
हरी सब्जियां और फाइबर युक्त आहार
पालक, मेथी, ब्रोकली, लौकी, तोरई, गाजर, टमाटर और करेला जैसी सब्जियां रोजाना खाएं।
ये लिवर को डिटॉक्स करती हैं
शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं
फैट कम करने में मदद करती हैं
ओट्स, दलिया, साबुत अनाज और ब्राउन राइस जैसे फाइबर रिच फूड्स लिवर को साफ और हेल्दी रखते हैं।
फल जो लिवर की चर्बी घटाएं
सेब, अमरूद, पपीता, संतरा, नींबू, तरबूज और बेरीज जैसे फल बेहद फायदेमंद हैं।
सेब में मौजूद पेक्टिन फैट जमा होने से रोकता है
संतरा और नींबू का विटामिन C लिवर को क्लीन करता है
सुबह खाली पेट नींबू पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है।
नेचुरल डिटॉक्स एजेंट
लहसुन, हल्दी और अदरक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
लहसुन का एलिसिन लिवर को साफ करता है
हल्दी का कर्क्यूमिन सूजन कम करता है
अदरक मेटाबॉलिज्म तेज करता है।
हेल्दी ड्रिंक्स
ग्रीन टी (कैटेचिन्स फैट घटाते हैं)
छाछ (पाचन सुधारती है)
8–10 गिलास पानी (टॉक्सिन्स बाहर निकालता है)
किन चीजों से बचें
फैटी लिवर में कुछ चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है:
तला हुआ खाना, ज्यादा तेल और घी
चीनी और मीठे पेय (कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस)
मैदा और प्रोसेस्ड फूड
शराब (लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है)
ज्यादा नमक और रेड मीट
खाने में सरसों तेल, जैतून का तेल या राइस ब्रान ऑयल का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें।
फैटी लिवर कोई गंभीर बीमारी बनने से पहले ही कंट्रोल की जा सकती है, बस जरूरत है सही खान-पान और हेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर आप नियमित रूप से संतुलित डाइट लेते हैं और जंक फूड से दूरी बनाते हैं, तो लिवर की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है और आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है।