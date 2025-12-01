सर्दियों में बालों में डैंड्रफ और स्कैल्प रिंगवर्म की समस्या क्यों होती है और किन लोगों को ज्यादा होती है!

नारी डेस्क : सर्दियों में अपने बालों को सुंदर और हेल्दी बनाए रखना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन ठंड के मौसम में यह आसान नहीं होता। बालों और स्कैल्प से जुड़ी सबसे आम परेशानियां हैं डैंड्रफ (रूसी) और स्कैल्प रिंगवर्म (फंगल इन्फेक्शन)। इन समस्याओं के कारण सिर में खुजली, जलन और कभी-कभी स्कैल्प पर छोटे-छोटे जख्म भी बन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में यह समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं, किन लोगों को ज्यादा डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन का खतरा होता है, और इनसे राहत पाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं।

सर्दियों में डैंड्रफ क्यों बढ़ जाता है?

डैंड्रफ यानी रूसी मुख्य रूप से त्वचा में मौजूद मैलसैजिया (Malassezia) नामक फंगस के कारण होती है। सर्दियों में यह समस्या बढ़ने के पीछे कुछ कारण हैं।

त्वचा और स्कैल्प की सूखापन: ठंडी और शुष्क हवा स्कैल्प की नमी कम कर देती है। सूखी त्वचा पर फंगल इंफेक्शन और डैंड्रफ आसानी से फैलते हैं।

बालों का कम धुलना: सर्दियों में लोग गर्म पानी से कम बाल धोते हैं, जिससे मृत त्वचा और तेल जमा हो जाता है।

हीटिंग और इनडोर हीटिंग: घर या ऑफिस में हीटिंग से स्कैल्प और त्वचा और ज्यादा सूख जाती है, जिससे रूसी बढ़ती है।

तेल और उत्पादों का अधिक इस्तेमाल: सर्दियों में लोग ज्यादा ऑयल या हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हें सही से साफ न किया जाए, तो डैंड्रफ बढ़ सकता है।

स्कैल्प रिंगवर्म क्यों होता है?

स्कैल्प रिंगवर्म (Tinea Capitis) एक फंगल इंफेक्शन है, जो स्कैल्प और बालों को प्रभावित करता है। यह भी सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलता है।

कम धुला हुआ स्कैल्प और बाल: बाल और स्कैल्प अगर साफ़ नहीं रखे जाएं तो फंगस तेजी से फैलता है।

नमी और पसीना: भीगने या पसीने वाले बाल फंगल इंफेक्शन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं।

संक्रमित वस्तुओं का इस्तेमाल: जैसे कंघी, तौलिया या तकिया अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किया हो।

कमजोर इम्यून सिस्टम: प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर फंगल संक्रमण जल्दी फैलता है।

किन लोगों को ज्यादा होती है समस्या?

सर्दियों में डैंड्रफ और स्कैल्प रिंगवर्म कुछ लोगों में अधिक दिखाई देता है।

पुरुषों में: पुरुषों में हॉर्मोनल बदलाव और अधिक तेल पैदा होने के कारण डैंड्रफ ज्यादा होता है।

बच्चों में: बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी मजबूत नहीं होता, इसलिए रिंगवर्म का खतरा ज्यादा होता है।

सूखी त्वचा वाले लोग: जिनकी स्किन और स्कैल्प स्वाभाविक रूप से सूखी है, उनमें रूसी बढ़ जाती है।

अत्यधिक बालों वाले लोग: लंबे और घने बालों में फंगल इंफेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा रहता है।

बचाव और इलाज के उपाय

सर्दियों में भी नियमित बाल धोएं: सप्ताह में कम से कम 2-3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोएं।

एंटी-फंगल शैम्पू का इस्तेमाल: अगर रूसी या स्कैल्प रिंगवर्म हो, तो मेडिकल शैम्पू (जैसे Ketoconazole या Selenium Sulfide वाले) इस्तेमाल करें।

बालों को सूखा रखें: गीले बालों को लंबे समय तक खुला न छोड़ें।

तेल और प्रोडक्ट्स का संतुलित उपयोग: ज्यादा तेल या हेयर प्रोडक्ट्स से बचें।

व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें: कंघी, तौलिया या टोपी दूसरों के साथ शेयर न करें।

इम्यूनिटी बढ़ाएं: पौष्टिक आहार, विटामिन और पर्याप्त नींद से शरीर का प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

राहत पाने के लिए आप कुछ आसान घरेलू उपाय

नीम का पेस्ट या नीम का शैम्पू

नीम में एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।

कुछ नीम की पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं, 20-30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें।

सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करें।

एलोवेरा जेल

एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक और नमी देता है।

ताजे एलोवेरा जेल को सीधे स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें।

रूसी कम करने और खुजली को शांत करने के लिए बहुत कारगर।

नारियल तेल और टी ट्री ऑयल

नारियल तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और फंगल इंफेक्शन रोकता है।

2-3 टेबलस्पून नारियल तेल में 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं।

हल्के हाथ से स्कैल्प में मसाज करें और 1-2 घंटे बाद शैम्पू से धो लें।

सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar)

सेब का सिरका स्कैल्प की pH बैलेंस करता है और फंगल इंफेक्शन रोकता है।

1 भाग सिरका + 2 भाग पानी मिलाकर स्कैल्प पर स्प्रे करें या लगाएं।

15-20 मिनट बाद पानी से धो लें। सप्ताह में 1-2 बार करें।

दही या योगर्ट

दही में प्रोबायोटिक और एंटी-फंगल गुण होते हैं।

स्कैल्प पर दही लगाकर 30 मिनट रखें और हल्के शैम्पू से धो लें।

यह रूसी और खुजली कम करने में मदद करता है।

नियमित बाल धोना और साफ रखना

सर्दियों में भी बालों को सप्ताह में कम से कम 2-3 बार धोएं।

गीले बाल लंबे समय तक न छोड़ें।

व्यक्तिगत तौलिया, कंघी या टोपी दूसरों से साझा न करें।

राहत पाने के लिए अतिरिक्त सुझाव

तेल या हेयर प्रोडक्ट्स का संतुलित इस्तेमाल करें।

पोषण युक्त आहार लें – विटामिन A, D, और जिंक बालों के लिए जरूरी हैं।

बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल न धोएं।

सर्दियों में बालों और स्कैल्प की देखभाल बहुत जरूरी है। डैंड्रफ और स्कैल्प रिंगवर्म मुख्य रूप से सूखी त्वचा, फंगल इंफेक्शन और साफ-सफाई की कमी से होती है। पुरुष, बच्चे और सूखी त्वचा वाले लोग इन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सही देखभाल, साफ-सफाई और एंटी-फंगल उपायों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।