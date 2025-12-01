02 DECTUESDAY2025 8:38:10 PM
Nari

सुबह उठते ही इन पवित्र पेड़-पौधों के करें दर्शन, दुख-दरिद्रता होगी दूर

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Dec, 2025 03:49 PM
नारी डेस्क : हर कोई चाहता है कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो, जिससे पूरा दिन सुखद और सकारात्मक बीते। अधिकांश लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे दिन की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत पवित्र पेड़-पौधों के दर्शन से करने मात्र से भी मन शांत होता है, तनाव दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हिंदू धर्म में कई पौधों को सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में शुभ योग बढ़ते हैं।

बेल का वृक्ष (शिव कृपा का प्रतीक)

बेल का वृक्ष भगवान शिव की कृपा का विशेष प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि सुबह उठकर इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करने भर से ही मन के नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि यह वृक्ष व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शक्ति और साहस प्रदान करता है। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए बेल वृक्ष का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

PunjabKesari

तुलसी (लक्ष्मी स्वरूप और घर की पवित्र ऊर्जा)

तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है, इसलिए सुबह उठते ही तुलसी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद तुलसी पर जल अर्पित करने और उसकी परिक्रमा करने से घर में सौभाग्य, धन और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां कलह, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा अपने-आप दूर हो जाती है और घर का वातावरण हमेशा पवित्र और सकारात्मक बना रहता है।

PunjabKesari

अशोक वृक्ष (दुख व बाधाओं को दूर करने वाला)

अशोक वृक्ष को ब्रह्मवैवर्त पुराण में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि जहां यह वृक्ष होता है, वहां दुख, भय और बाधाओं का प्रवेश नहीं होता। सुबह उठकर अशोक वृक्ष के दर्शन करने से मन का तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और पूरे दिन मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।

PunjabKesari

आंवला (स्वास्थ्य, दीर्घायु और शुभता का प्रतीक)

आंवला वृक्ष को आयुर्वेद और हिंदू धर्म दोनों में अत्यंत पवित्र माना गया है। सुबह उठकर इसके दर्शन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। आंवले का नियमित सेवन प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन में सौभाग्य तथा समृद्धि लाने वाला माना जाता है।

यें भी पढ़ें : ये लोग न खाएं खीरा! खाने के बाद नहीं मिलेगा फायदा, उलटा होगा नुकसान

यदि आपके घर या आस-पास ये पवित्र पेड़-पौधे मौजूद हैं, तो सुबह उनकी एक झलक भी आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आ सकती है

