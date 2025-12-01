02 DECTUESDAY2025 8:48:38 PM
ये लोग न खाएं खीरा! खाने के बाद नहीं मिलेगा फायदा, उलटा होगा नुकसान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Dec, 2025 12:00 PM
ये लोग न खाएं खीरा! खाने के बाद नहीं मिलेगा फायदा, उलटा होगा नुकसान

नारी डेस्क : खीरा एक बेहद पसंद किया जाने वाला फल-सब्जी है, जो अपने ठंडक भरे स्वाद और हाई वाटर कंटेंट के लिए मशहूर है। इसमें विटामिन-C, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन, हर शरीर की जरूरतें अलग होती हैं, और कुछ लोगों के लिए खीरा फायदेमंद होने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। नीचे जानिए किन लोगों को खीरा कम या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं।

कमजोर पाचन वाले लोग (Weak Digestion)

कमजोर पाचन वाले लोगों को खीरा खाने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि खीरा फाइबर से भरपूर होता है और ज्यादा फाइबर कई बार गैस, पेट फूलना, अपच और ऐंठन जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी, ब्लोटिंग या इरिटेबल बोवल सिंड्रोम (IBS) की शिकायत रहती है, उन्हें खीरा खाने के बाद तकलीफ और अधिक हो सकती है। इसलिए कमजोर पाचन या बार-बार पेट की समस्या होने वाले लोग खीरे का सेवन हमेशा बहुत सीमित मात्रा में करें।

कफ, सर्दी-जुकाम या गले के दर्द वाले लोग

खीरे की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को पहले से खांसी-कफ, सर्दी-जुकाम या गले में दर्द जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए खीरा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठंडी तासीर के कारण कफ और बढ़ सकता है, जिसके चलते खांसी लंबे समय तक बनी रहती है और जुकाम भी देर तक ठीक नहीं होता। ऐसे लोग खीरा खाने से बचें या पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि यह उनकी तकलीफ बढ़ा सकता है।

खीरा एलर्जी वाले लोग

कुछ लोगों को खीरा खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें होंठ या गले में खुजली होना, सूजन आना, पेट दर्द, मतली या उल्टी जैसी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे लक्षण दिखते ही खीरा तुरंत बंद कर देना चाहिए और बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि एलर्जी बढ़ने पर स्थिति गंभीर भी हो सकती है।

बार-बार पेशाब आने की समस्या वाले लोग

खीरा एक प्राकृतिक ड्यूरेटिक होता है, यानी यह शरीर में पेशाब की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में यदि आपको पहले से ही बार-बार पेशाब आने की समस्या है या ओवरएक्टिव ब्लैडर की परेशानी है, तो खीरा आपके लक्षणों को और बढ़ा सकता है। इसलिए इस स्थिति वाले लोगों को खीरे का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

लो ब्लड प्रेशर (Low BP) वाले लोग

खीरा शरीर का तापमान कम करने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए जिन लोगों का BP पहले से ही लो रहता है, उन्हें खीरा खाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लो BP में खीरे का ज्यादा सेवन चक्कर आना, कमजोरी, थकान महसूस होना और हाथ-पैर ठंडे पड़ने जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए लो BP वाले मरीज खीरे का सेवन हमेशा नियंत्रित और सीमित मात्रा में ही करें।

जिनका शरीर जल्दी ठंड पकड़ लेता है

खीरा कब और कैसे खाएं ताकि नुकसान न हो? (Safety Tips)

रात में खीरा न खाएं।
बिना छिलका उतारे न खाएं—कुछ लोगों में छिलका गैस बढ़ा देता है।
खीरे में नमक डालकर खाना पाचन में मदद करता है।
खाली पेट न खाएं।
जरूरत हो तो डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लें।

