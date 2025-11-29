रूम हीटर चलाकर ये गलती मत कर बैठे, बीमारियों का घर बन जाएगी बॉडी!

नारी डेस्क : सर्दियों में ठंड से बचने का सबसे आसान तरीका अक्सर हीटर ऑन करके सो जाना होता है। कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रातभर चलने वाला हीटर आपकी सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है? ये इतना खतरनाक हो सकता है कि हीटर वाले रूम में सोने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। जानें हीटर ऑन करके सो जाने से सेहत पर किया असर पड़ता है।

हीटर चलाने के दौरान स्वास्थ्य पर असर

सांस लेने में परेशानी: रातभर हीटर चलने से कमरे की हवा गर्म और भारी हो जाती है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे घुटन, चक्कर, कमजोरी या सुबह सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

नाक और गले में दिक्कत: हीटर की गर्म हवा नमी सोख लेती है। इससे नाक सूख जाती है, गला बैठने लगता है और खांसी बढ़ सकती है। नाक से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है।

त्वचा और होंठ प्रभावित: कमरे की सूखी हवा त्वचा को खींचती है, स्किन फटने लगती है, खुजली होती है और होंठ फटने लगते हैं। पहले से ड्राई स्किन वाले लोगों को ये दिक्कत और ज्यादा होती है।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा: हीटर की गर्म और सूखी हवा बच्चों में डिहाइड्रेशन, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। बुजुर्गों में सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और खांसी बढ़ने का खतरा रहता है।

सुरक्षा के गंभीर खतरे

आग लगने का खतरा: रातभर चलने वाला हीटर पुराने या कमजोर तार के कारण चिंगारी दे सकता है। हीटर के पास कपड़े, कंबल या अन्य वस्तुएं रखी हों तो आग का खतरा और बढ़ जाता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जोखिम: अगर हीटर गैस वाला है, तो बंद कमरे में यह गैस सिरदर्द, चक्कर, घुटन, उलझन और बेहोशी तक पैदा कर सकती है। लंबे समय में यह जानलेवा भी हो सकती है।

बाल और आंखों पर असर

आंखें सूखना, खुजली, लाल होना और बार-बार पानी आना।

बाल कमजोर और सूखने लगना, डैंड्रफ बढ़ना और स्कैल्प में खुजली।

सुरक्षा और बचाव के उपाय

हीटर पूरी रात न चलाएं।

कमरे में थोड़ी खिड़की या वेंटिलेशन खुली रखें।

बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में हीटर का इस्तेमाल सीमित करें।

इलेक्ट्रॉनिक और गैस हीटर की जांच नियमित रूप से करें।

ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ताकि हवा में नमी बनी रहे।

रातभर हीटर चलाना आरामदायक लग सकता है, लेकिन इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। सही समय और सुरक्षा उपायों का पालन करके हीटर का इस्तेमाल करें, ताकि सर्दियों में गर्म रहना सुरक्षित और आरामदायक हो।