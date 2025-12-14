कुछ कहीं गलती…धर्मेंद्र का आखिरी वीडियो हुआ वायरल, देखने के बाद हर कोई जाएगा इमोशनल

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर को उनका निधन हो गया था, जिससे फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस में गहरा शोक फैल गया। हाल ही में उनका एक अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है।

फिल्म ‘इक्कीस’ के सेट का आखिरी दिन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो फिल्म ‘इक्कीस’ के सेट पर शूट के अंतिम दिन का है। इस वीडियो में धर्मेंद्र कैमरे के सामने खड़े होकर भावुक शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि उन्हें मैडॉक फिल्म्स का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी है। उन्होंने तारीफ की कि फिल्म की टीम और खासकर निर्देशक बेहद शानदार हैं और फिल्म का काम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा हुआ है।

धर्मेंद्र ने क्या कहा?

वीडियो में धर्मेंद्र कहते हैं कि वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश के लोग यह फिल्म देखें। इसके बाद वे कहते हैं कि आज शूटिंग का आखिरी दिन है और वे सभी को प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, “आई लव यू ऑल, अगर कुछ कहीं गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना।” इसके बाद धर्मेंद्र मुस्कुराते भी नजर आए। यह भावनात्मक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखने वाले लोग भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं।

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

धर्मेंद्र के इस आखिरी वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए हैं। एक ने वीडियो पर दिल की इमोजी शेयर की। कई लोगों ने हाथ जोड़ते हुए श्रद्धांजलि दी। कुछ यूजर्स ने अपने मन की बात भी लिखी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के प्रति प्रेम और सम्मान जताया।लोगों का कहना है कि यह आखिरी वीडियो उनके लिए बेहद भावुक करने वाला है और धर्मेंद्र की सादगी और विनम्रता इस वीडियो में साफ झलकती है।

धर्मेंद्र का निधन

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वे उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की अफवाहें भी उड़ी थीं, लेकिन देओल परिवार ने उन अफवाहों को खारिज किया और उनके घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। हालांकि अंततः धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

धर्मेंद्र की कमी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि उनके लाखों चाहने वालों के दिलों में हमेशा महसूस की जाएगी। यह आखिरी वीडियो उनके जीवन की उन यादों में से एक बन गया है, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे।