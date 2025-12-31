31 DECWEDNESDAY2025 5:11:49 PM
Nari

KBC में अपने दोस्त धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन,  शेयर किया दिल छू देने वाला किस्सा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Dec, 2025 04:51 PM
KBC में अपने दोस्त धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन,  शेयर किया दिल छू देने वाला किस्सा

नारी डेस्क: मेगास्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर बहुत इमोशनल हो गए, जब एपिसोड की शुरुआत सिनेमा के प्यारे 'ही-मैन' धर्मेंद्र को दिल से श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। एक इमोशनल अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज अपने दोस्त, परिवार और ज़िंदगी भर की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए कांप रही थी, अपने 'वीरू' को याद करते हुए साफ़ तौर पर भावुक दिखे। आइकन को याद करते हुए और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्मी पेशकश, 'इक्कीस' पर बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने शेयर किया- “फिल्म इक्कीस हमारे लिए आखिरी कीमती यादगार है, जो लाखों लोगों के लिए पीछे रह गई”।

PunjabKesari
अमिताभ बच्चन ने आगे कहा- “ एक कलाकार अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कला का अभ्यास करना चाहता है और मेरे दोस्त, मेरे परिवार और मेरे आदर्श श्री धर्मेंद्र देओल ने ठीक यही किया।” उनकी आवाज नरम हो गई जब उन्होंने आगे कहा- “ धरम सिर्फ एक इंसान नहीं थे। वह एक भावना थे और एक भावना आपको कभी जाने नहीं देती। यह एक याद बन जाती है, एक आशीर्वाद जो आपको आगे बढ़ाता रहता है।” मेगास्टार ने फिर शोले से एक मार्मिक याद को याद करते हुए कहा- “हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे। उनमें वह था जिसे मैं एक शारीरिक गुण कहता हूं वह एक पहलवान थे, एक हीरो थे”।

PunjabKesari
अमिताभ बच्चन ने आगे बताया- “ मौत के सीन में जो दर्द आपने स्क्रीन पर देखा वह असली था क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे इतनी कसकर पकड़ा था कि दर्द नेचुरल एक्टिंग में बदल गया। इस किस्से ने धर्मेंद्र को न सिर्फ़ एक स्क्रीन लेजेंड के रूप में बल्कि एक गहरे सहज कलाकार के रूप में दिखाया, जिन्होंने अपने आस-पास सभी को बेहतर बनाया”। श्रद्धांजलि में जोड़ते हुए, इक्कीस के निर्देशक श्रीराम राघवन, जो फिल्म को प्रमोट करने के लिए केबीसी में आए थे ने कहा- “मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि वह मेरी आखिरी फिल्म में काम कर रहे हैं और उनकी आखिरी फिल्म कुछ ऐसी है जिसमें वह असाधारण रूप से अच्छे हैं।” 

PunjabKesari
अभिनेता जयदीप अहलावत, जो इक्कीस का भी हिस्सा हैं ने भी इसी भावना को दोहराते हुए शेयर किया- “मैं भाग्यशाली था कि मेरे ज़्यादातर सीन उनके साथ थे। सेट पर ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई सुपरस्टार हमारे साथ बैठा है वह परिवार जैसे लगे।” जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि कल्ट क्लासिक शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ के जय और वीरू के किरदार, फिल्म रिलीज़ होने के 50 साल बाद भी, आइकॉनिक माने जाते हैं। उनकी दोस्ती सिर्फ़ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कैमरे के पीछे भी बनी रही, जिससे वे भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it