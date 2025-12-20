20 DECSATURDAY2025 10:17:41 PM
Nari

लंबी बीमारी के बाद फेमस एक्टर का हुआ निधन, पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Dec, 2025 03:10 PM
लंबी बीमारी के बाद फेमस एक्टर का हुआ निधन, पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

नारी डेस्क:  केरल सरकार ने घोषणा की है कि शनिवार को निधन हुए अनुभवी मलयालम अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता श्रीनिवासन के अंतिम संस्कार में पुलिस सम्मान दिया जाएगा। श्रीनिवासन का अंतिम संस्कार रविवार, 21 दिसंबर, 2025 को उदयमपेरूर, कंडानाड, एर्नाकुलम स्थित उनके आवास पर किया जाएगा। श्रीनिवासन एक बहुमुखी इंसान थे जिन्हें एक्टर, स्क्रीनराइटर और फिल्ममेकर के तौर पर पहचान मिली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका योगदान बेमिसाल रहा है, और उनकी मौत से उनके दोस्त, परिवार और फैंस दुखी हैं,

PunjabKesari
सरकार के सचिव की ओर से जारी एक सलाह में कहा गया- "सरकार को प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता श्री श्रीनिवासन के निधन पर गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म - चिंताविष्ठया श्यामला) और छह केरल राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं" । दिवंगत कलाकार के सम्मान में जिला कलेक्टर से राज्य सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, पुलिस आयुक्त को अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस सम्मान, जिसमें बिगुल सलामी भी शामिल है की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

PunjabKesari
अनुभवी मलयालम अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता श्रीनिवासन का शनिवार को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मीडिया से बात करते हुए, अभिनेता और पटकथा लेखक रेंजी पणिक्कर ने बताया कि श्रीनिवासन के पार्थिव शरीर को उनके आवास और बाद में टाउन हॉल ले जाया जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। सार्वजनिक दर्शन दोपहर 1 बजे होंगे। श्रीनिवासन के निधन की खबर से दुख की गहरी लहर दौड़ गई शोक का माहौल है, मशहूर हस्तियों, राजनीतिक हस्तियों और फैंस ने सोशल मीडिया पर दिल से श्रद्धांजलि दी।

PunjabKesari
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रीनिवासन की सिनेमाई विरासत का सम्मान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम विजयन ने कहा- "श्रीनिवासन का निधन मलयालम सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम एक ऐसी प्रतिभा को खो रहे हैं जो फिल्म निर्माण के हर क्षेत्र में अग्रणी पदों पर पहुंचे। बहुत कम फिल्म निर्माता उनके जैसा सफल हुए हैं, जिन्होंने आम आदमी के जीवन को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा और हास्य और चिंतन के माध्यम से दर्शकों को उस जागरूकता के स्तर तक पहुंचाया जो वह चाहते थे। श्रीनिवासन ने कई पुरानी परंपराओं को तोड़कर सिनेमा में कदम रखा।"
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it