23 DECTUESDAY2025 11:05:50 AM
Nari

सलमान खान ने बर्थडे से पहले दिखाई अपनी धांसू बॉडी, बोले-  काश मैं 60 साल की उम्र में...

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Dec, 2025 07:33 PM
सलमान खान ने बर्थडे से पहले दिखाई अपनी धांसू बॉडी, बोले-  काश मैं 60 साल की उम्र में...

नारी डेस्क:  बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जो 27 दिसंबर को 60 साल के होने वाले हैं ने सीधे अपने जिम से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो 59 साल की उम्र में उनकी फिटनेस के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेहद फिट तस्वीरें शेयर कीं। जिम वेस्ट और शॉर्ट्स पहने हुए, वह पहले की तरह ही फिट दिख रहे थे।

PunjabKesari
सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए, सलमान ने मजाक में कहा- "काश मैं 60 साल का होने पर ऐसा दिखूं - अब से 6 दिन बाद," अपने आने वाले जन्मदिन की ओर इशारा करते हुए। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि प्रोफेशनल फ्रंट पर सलमान जो अपनी फिल्म गलवान की शूटिंग में बहुत बिजी थे ने हाल ही में इसकी शूटिंग पूरी की है। सलमान जिन्होंने पहले फिल्म के लिए मूंछें रखी थीं ने हाल ही में क्लीन-शेव लुक से अपने फैंस को सरप्राइज दिया। खान ने महीनों तक मूंछों वाला लुक रखा था क्योंकि वह रियलिटी शो 'बिग बॉस' की शूटिंग कर रहे थे और अपने दबंग टूर पर भी गए थे।

PunjabKesari
कुछ दिन पहले, एक्टर को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच देखा गया था जहां उन्होंने पब्लिकली अपना क्लीन-शेव लुक दिखाया। गलवान के बारे में बात करें तो, यह फिल्म 15 जून, 2020 को भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान गतिरोध पर आधारित है। एक्टर, जो अपने काम की कमिटमेंट्स में बहुत बिजी थे नवंबर में दोहा में अपने दा-बैंग: द टूर रीलोडेड शो में बिजी दिखे थे। 'सुल्तान' एक्टर ने उस समय सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बैकस्टेज की एक मजेदार झलक दिखाई थी।


सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह अपने पैर स्ट्रेच करवा रहे थे। ग्रे टी-शर्ट और ब्लैक डेनिम पहने हुए, उन्होंने अपना पैर एक आदमी के कंधों पर रखा हुआ था, जो शायद उनके भाई सोहेल खान थे। एक्टर ने एक प्रो की तरह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। तस्वीर के साथ एक मज़ेदार कैप्शन था, जिसमें लिखा था- "आह्ह्ह्हा"।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it