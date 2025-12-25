बेवकूफ मत बनो, बस Silver पर ही पैसा लगाओ... 2026 में चांदी की कीमत को लेकर हुई बहुत बड़ी भविष्यवाणी

नारी डेस्क: ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी को लेकर एक बोल्ड प्रेडिक्शन किया है। उनके मुताबिक आने वाले समय में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है और 2026 तक यह $200 प्रति औंस के स्तर को छू सकती है। वह पहले भी लोगों को चांदी पर दांव लगाने की सलाह देते आए हैं। अब उनके इस नए दावे ने मार्कीट में हलचल मचा दी है।



इन पोस्ट ने मचाई हलचल

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पोस्ट में लिखा- सिल्वर प्राइस 70 डॉलर प्रति औंस। गोल्ड और सिल्वर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। फेक मनी वालों के लिए बुरी खबर। $70 की चांदी 5 साल में हाइपर-इन्फ्लेशन का संकेत दे सकती है, क्योंकि नकली $ की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। लूज़र न बनें। नकली $ की परचेजिंग पावर कम होती रहेगी क्योंकि 2026 में चांदी $200 तक पहुंच जाएगी। इस लिहाज से देखें तो चांदी की कीमतों में अगले साल तीन गुना से अधिक का उछाल देखने को मिल सकता है।





अभी चल रहे हैं ये दाम

पिछले महीने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 50 डॉलर प्रति औंस के आसपास चल रही थी, तब रॉबर्ट कियोसाकी ने इसके जल्द 70 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया था जो अब सच हो गया है। अगर चांदी अगले साल 200 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार करती है, तो निवेशकों का मुनाफा काफी बढ़ जाएगा। अभी चांदी 2,33,100 प्रति किलो के भाव पर मिल रही है। सोने की बात करें, तो 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,38,940 रुपए पर मिल रहा है।



कियोसाकी ने यह भविष्यवाणी क्यों की?



चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कियोसाकी का कहना है कि चांदी का खनन सीमित है नई सप्लाई मांग के मुकाबले कम है।

सप्लाई–डिमांड गैप से कीमतें उछल सकती हैं। वे अक्सर कहते हैं कि महंगाई, सरकारी कर्ज और नोट छापने की नीति फिएट करेंसी को कमजोर करती है, ऐसे में सोना-चांदी सेफ हेवन बनते हैं।कियोसाकी के मुताबिक चांदी अभी सोने के मुकाबले सस्ती ह लेकिन उपयोग कहीं ज्यादा है इसलिए इसमें अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है।

