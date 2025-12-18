सर्दियों में कम पानी पीना पड़ सकता है भारी, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग पानी कम पीने लगते हैं। इसकी दो बड़ी वजहें होती हैं पहली, ठंड में प्यास कम लगती है और दूसरी, बार-बार पेशाब के लिए उठना लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन पानी कम पीने की यह आदत सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है।
शरीर में पानी की कमी से होने वाले रोग
हीटस्ट्रोक का खतरा
अक्सर लोग सोचते हैं कि हीटस्ट्रोक सिर्फ गर्मियों में होता है, लेकिन सर्दियों में भी अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पीता और ज्यादा मेहनत या एक्सरसाइज करता है, तो हीट इंजरी या हीटस्ट्रोक हो सकता है। यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है।
किडनी को नुकसान
किडनी शरीर से गंदे और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। पर्याप्त पानी न मिलने पर किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे किडनी फेल होने या पथरी की समस्या हो सकती है।
पेशाब में जलन और इंफेक्शन
कम पानी पीने से मूत्राशय से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों में पेशाब करते समय जलन, दर्द और यूरिन इंफेक्शन की शिकायत आम हो जाती है।
दौरा पड़ने का खतरा
शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटैशियम नसों और मांसपेशियों के सही काम के लिए जरूरी होते हैं। पानी की कमी से इनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मांसपेशियां अचानक सिकुड़ सकती हैं और व्यक्ति को दौरा पड़ सकता है या बेहोशी आ सकती है।
ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी
पानी की कमी से शरीर में खून की मात्रा घट जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है। इस स्थिति को लो ब्लड वॉल्यूम शॉक कहा जाता है। इसमें शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और यह स्थिति जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है।
शरीर में पानी की कमी के लक्षण
मुंह का सूखना
पेशाब का कम आना या 3 घंटे से ज्यादा पेशाब न होना
पेशाब का रंग गहरा होना
रोने पर आंखों से आंसू न आना
शरीर में कमजोरी और चिड़चिड़ापन
त्वचा को हल्का खींचने पर तुरंत पहले जैसी न होना
हर समय थकान और चक्कर आना
दिमाग का ठीक से काम न करना और कंफ्यूजन महसूस होना
आंखों और गालों का अंदर धंसना
क्या करें बचाव के लिए?
सर्दियों में भी दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। प्यास लगे या न लगे, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। इसके अलावा सूप, फल और तरल पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।
याद रखें: पानी की कमी को हल्के में लेना आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है।