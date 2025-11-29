02 DECTUESDAY2025 8:28:13 PM
Nari

विंटर में हेयर वॉश करने में लगती है ठंड, बिना पानी ऐसे रखें बालों को फ्रेश-क्‍लीन

  • Edited By Monika,
  • Updated: 29 Nov, 2025 03:02 PM
विंटर में हेयर वॉश करने में लगती है ठंड, बिना पानी ऐसे रखें बालों को फ्रेश-क्‍लीन

नारी डेस्क : सर्दियों में बाल धोना अक्सर परेशानी बन जाता है। ठंडे मौसम में गीले बाल जल्दी नहीं सूखते, जिससे ठंड लगने का डर भी बढ़ जाता है। ऑफिस, स्कूल या किसी भी जगह जल्दी तैयार होना हो, तो हेयर-वॉश करना एक बड़ा काम लगने लगता है। दूसरी तरफ, अगर बाल न धोएं तो स्कैल्प चिपचिपा, ऑयली और बदबूदार लगने लगता है, जिससे लुक पूरी तरह खराब हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर में लोग नो-वॉश हेयर केयर ट्रिक्स फॉलो करते हैं, जिनसे बिना पानी बालों को फ्रेश, क्लीन और बाउंसी रखा जा सकता है। यहां जानिए ऐसे ही आसान और असरदार तरीके।

बेबी पाउडर ट्रिक (तुरंत हटाए स्कैल्प का ऑयल)

अगर आपके पास बेबी पाउडर है, तो यह ड्राई शैम्पू का सबसे आसान घरेलू विकल्प है।
हल्के हाथों से पाउडर को सिर्फ जड़ों पर छिड़कें।
यह तुरंत अतिरिक्त तेल, पसीना और गंदगी सोख लेता है।
चाहें तो मेकअप ब्रश से भी लगा सकती हैं ताकि पाउडर समान रूप से फैल जाए।
2–3 मिनट बाद उंगलियों से हल्का मसाज करें और फिर कंघी कर लें।
इसके बाद बाल तुरंत फ्रेश, बाउंसी और क्लीन दिखने लगते हैं।

PunjabKesari

ड्राई शैम्पू (सबसे आसान और फास्ट तरीका)

ड्राई शैम्पू उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रोज बाहर जाना होता है।
इसे बालों से 15 सेमी दूर से स्प्रे करें।
3–5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह ऑयल को सोख ले।
फिर उंगलियों से मसाज करके ब्रश कर लें।
ड्राई शैम्पू न सिर्फ ऑयल हटाता है, बल्कि बालों में वॉल्यूम भी बढ़ाता है, जिससे हेयरस्टाइल बेहतर दिखती है।

यें भी पढ़ें : अगर बार-बार अचानक शुगर कम हो रही है, तो समझ जाएं हो सकता है इस गंभीर बीमारी का संकेत है

 

अल्कोहल का इस्तेमाल (ऑयल हटाने का इमरजेंसी तरीका)

यह एक तेज़ असर करने वाला उपाय है, लेकिन इसे बहुत बार नहीं करना चाहिए।
एक कॉटन बॉल को हल्का-सा अल्कोहल में भिगोएं।
सिर्फ स्कैल्प की जड़ों पर लगाएं।
यह तुरंत चिपचिपाहट और तेल को खत्म कर देता है।

PunjabKesari

ध्यान रखें: अल्कोहल बालों को सूखा भी सकता है, इसलिए बाद में थोड़ा लिव-इन कंडीशनर लगाना अच्छा रहता है।

कॉर्नस्टार्च + कोको पाउडर (घर का बना नेचुरल ड्राई शैम्पू)

अगर बाजार का ड्राई शैम्पू नहीं है, तो यह परफेक्ट DIY तरीका है।
½ कप कॉर्नस्टार्च में 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर मिलाएं।
इसे जड़ों पर ब्रश या उंगलियों से लगाएं।
कोको पाउडर गहरे रंग के बालों में आसानी से ब्लेंड हो जाता है, जिससे सफेद पाउडर दिखता नहीं।
कुछ ही मिनट में बाल ताजे और वॉल्यूम वाले दिखने लगते हैं।

यें भी पढ़ें : बच्चों को उम्र के हिसाब से कितना सोना चाहिए? जानिए कम नींद से होने वाले खतरे

अरारोट पाउडर (स्कैल्प के लिए हल्का और असरदार)

यह बहुत हल्का पाउडर है और बालों को नेचुरल फ्रेश लुक देता है।
आधा चम्मच अरारोट पाउडर हथेली में लें।
जड़ों से लेकर लंबाई तक हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं।
फिर एक साफ वॉशक्लॉथ या तौलिये से एक्स्ट्रा पाउडर हटा दें।
यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिनके बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं।

PunjabKesari

सर्दियों में बिना पानी भी रख सकते हैं बाल फ्रेश और स्टाइलिश

इन आसान ट्रिक्स की मदद से आप ठंड में बार-बार हेयर वॉश किए बिना भी बालों को
फ्रेश, क्लीन, बाउंसी और खुशबूदार रख सकती हैं।
अब न गीले बालों की टेंशन और न ठंड लगने का डर सर्दियों में भी हर दिन परफेक्ट हेयर डे पा सकती हैं!

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it