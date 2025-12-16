17 DECWEDNESDAY2025 6:37:37 PM
Nari

थायरॉइड के कारण बाल झड़ रहे हैं? जान लें ये असरदार टिप्‍स, कम हो जाएगा हेयर फॉल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Dec, 2025 12:59 PM
थायरॉइड के कारण बाल झड़ रहे हैं? जान लें ये असरदार टिप्‍स, कम हो जाएगा हेयर फॉल

नारी डेस्क: आजकल बालों का झड़ना बहुत आम समस्या बन गई है। कई बार इसे सिर्फ मौसम, स्ट्रेस या खराब डाइट से जोड़ा जाता है, लेकिन थायरॉइड असंतुलन भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है। थायरॉइड के कारण बाल कमजोर होकर अधिक झड़ने लगते हैं। हालांकि सही जानकारी और कुछ आसान उपायों से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

थायरॉइड और बालों का संबंध

थायरॉइड ग्रंथि शरीर में T3 और T4 हार्मोन बनाती है, जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए थायरॉइड का संतुलन बनाए रखना बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।

खूबसूरत और सिल्की बालों के लिए ट्राई करें ये Hair Care Tips

बाल झड़ने पर बायोटिन का असर

बायोटिन (विटामिन B7) बालों और नाखूनों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह अंडे की जर्दी, नट्स, बीज, सैल्मन, एवोकाडो और शकरकंद में पाया जाता है। हालांकि थायरॉइड के मरीजों को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा बायोटिन लेने से थायरॉइड ब्लड टेस्ट गलत आ सकता है, इसलिए सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी है।

थायरॉइड के कारण बाल झड़ने को कम करने के आसान उपाय

आयरन बढ़ाएं: आयरन की कमी बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी प्रोटीन (Ferritin) को घटा देती है। पालक, चुकंदर, अंडे, ड्राई फ्रूट्स और अनार जैसी चीजें आहार में शामिल करें।

पर्याप्त प्रोटीन लें: बालों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। अंडे, दालें, बीन्स, सीफूड और डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रोटीन मिलाना लाभकारी है।

मल्टीविटामिन और बायोटिन: विटामिन A, C, E, B, जिंक और कॉपर बालों के लिए फायदेमंद हैं। बायोटिन बाल झड़ने को कम करने में मदद करता है।

तनाव कम करें: ज्यादा तनाव हार्मोन असंतुलन और बाल झड़ने का कारण बनता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योग से तनाव कम करें।

PunjabKesari

हर्बल सपोर्ट – अश्वगंधा और गुग्गुल: हाइपोथायरॉइडिज्म में अश्वगंधा सहायक है। थायरॉइड संतुलन बनाए रखने के लिए गुग्गुल का सेवन भी लाभकारी है।

नारियल तेल से सिर की मालिश: गुनगुने नारियल तेल में मेथी और करी पत्ते डालकर सिर की मालिश करें। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बाल मजबूत बनता है।

पूरा आराम और नींद: पर्याप्त नींद हार्मोन संतुलन के लिए जरूरी है। नींद कम होने पर हार्मोन असंतुलित होकर बाल झड़ने लगते हैं।

थायरॉइड असंतुलन के बावजूद सही डाइट, नियमित मालिश, पर्याप्त नींद और तनाव कम करना बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। बस धैर्य और निरंतरता के साथ इन उपायों को अपनाएं, और अपने बालों को फिर से घना और स्वस्थ बनाएं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it