'मैं लगभग गंजी हो गई थी,अब बाल झड़ते नहीं, बस इस एक चीज से बदली किस्मत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Dec, 2025 03:46 PM
‘मैं लगभग गंजी हो गई थी,अब बाल झड़ते नहीं, बस इस एक चीज से बदली किस्मत

 नारी डेस्क: आजकल बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। महंगे शैंपू, कंडीशनर और हेयर सीरम इस्तेमाल करने के बावजूद कई लोगों के बाल लगातार गिरते रहते हैं। खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या मानसिक तनाव भी बन जाती है, क्योंकि घने और मजबूत बाल उनकी खूबसूरती का अहम हिस्सा माने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम महीनों तक महंगे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न तो बाल झड़ना रुकता है और न ही नए बाल उगते हैं। ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता।

जब केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं आए काम

अगर आपके बालों पर शैंपू और कंडीशनर असर नहीं दिखा रहे हैं, तो नेचुरल उपायों की तरफ रुख करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी से जुड़ा एक घरेलू नुस्खा हाल ही में चर्चा में है, जिसे एक लड़की ने अपनाकर बालों के झड़ने से राहत पाने का दावा किया है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उनका कहना है कि बालों का झड़ना इतना ज्यादा हो गया था कि सिर पर गंजे पैच दिखने लगे थे। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने घर पर बना एक खास तेल इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे धीरे-धीरे हेयर फॉल कम होने लगा और बालों की हालत सुधरने लगी।

घर पर बना हेयर ऑयल – क्या चाहिए?

इस घरेलू तेल को बनाने के लिए सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है:

सरसों का तेल

प्याज

मेथी के दाने

(इनकी मात्रा आप अपने बालों की लंबाई और जरूरत के अनुसार तय कर सकते हैं)

तेल बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कढ़ाही में सरसों का तेल डालें और उसे गर्म करें। अब उसमें कटे हुए प्याज डालकर धीमी आंच पर तलें। इसके बाद इसमें मेथी के दाने मिला दें। तेल को तब तक पकने दें, जब तक प्याज पूरी तरह जलकर काले न हो जाएं। इससे तेल में मौजूद पोषक तत्व अच्छे से निकल आते हैं। अब गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें।

कैसे करें इस्तेमाल

इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार सिर धोने से पहले स्कैल्प पर लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करें और कम से कम 30–40 मिनट बाद बाल धो लें। नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना धीरे-धीरे कम हो सकता है।

इस तेल से मिलने वाले फायदे

बालों की जड़ों को मजबूती मिल सकती है

हेयर फॉल कंट्रोल होने में मदद मिलती है

स्कैल्प की सेहत बेहतर होती है

नए बाल उगने में सहायता मिल सकती है

बाल घने और मजबूत दिखने लगते हैं

पैच टेस्ट जरूर करें

हालांकि इसमें इस्तेमाल की गई सभी चीजें नेचुरल हैं, फिर भी हर किसी की त्वचा अलग होती है। इसलिए पूरे सिर में लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर किसी तरह की जलन, खुजली या एलर्जी महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल न करें।

ध्यान रखें: यह घरेलू नुस्खा बालों की देखभाल में मदद कर सकता है, लेकिन गंभीर हेयर लॉस या गंजेपन की स्थिति में त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
 

 

