मां के बिना  ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का जीना हुआ मुश्किल, बयां किया अपना दर्द

मां के बिना  ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का जीना हुआ मुश्किल, बयां किया अपना दर्द

नारी डेस्क: सुज़ैन खान को अपनी मां ज़रीन खान को खोए 40 दिन हो गए हैं। अपनी 'परी' को याद करते हुए, डिज़ाइनर ने बताया कि वह अपनी मां को हर समय याद करती हैं। सुज़ैन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी मां के साथ कुछ दुर्लभ पलों का एक वीडियो कंपाइलेशन पोस्ट किया। उनके इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपनी मां को किस कदर मिस कर रही हैं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह कहते हुए कि जब वह अपनी मां का खूबसूरत चेहरा याद करती हैं तो सब कुछ थम जाता है,  सुज़ैन ने लिखा- "मेरी मम्मी परी... जब मैं आपके चेहरे के बारे में सोचती हूं तो सब कुछ रुक जाता है... आज आपकी आत्मा हमसे 40 दिन दूर है... हमारी सबसे शानदार मदरशिप के लिए... मैं धन्य हूं क्योंकि आपने मुझे अपना चुना... मैं हर तरह से हर दिन आपकी ही रहूंगी... आपको हर समय याद करती हूं... और उसके बीच में भी (लाल दिल, हाथ ऊपर उठाना, और मुट्ठी ऊपर उठाना इमोजी) आपकी हमेशा की बच्ची सुज़ी (लाल दिल इमोजी)"।


सुजैन ने अपनी पोस्ट को एक दिल पिघला देने वाले नोट के साथ खत्म किया, "P.S. चलो जीवन के हर संघर्ष में मेरे सपनों में एक साथ नाचते हैं। मुझे पता है कि मैं आपकी वजह से जीत जाऊंगी (आंसू रोकते हुए चेहरा इमोजी)।" सुज़ैन अपनी दिवंगत मां के लिए अपनी तड़प व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, साथ ही समय-समय पर उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर कर रही हैं। अपनी हालिया पोस्ट में से एक में, उन्होंने अपनी दिवंगत मां को बहुत गर्व महसूस कराने का वादा किया।

अपनी मां को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए, सुज़ैन ने शेयर किया- "खामोशी से परे... मैं अपने विचारों में आपकी आवाज़ सुनती हूं। मैं फराह, सिमोन, मलाइका और ज़ायेद के गले लगने में आपका प्यार महसूस करती हूं, मैं अपने हरेहान के विचारों में आपकी समझदारी सुनती हूं, मैं हृदान की कला में आपकी उत्कृष्टता देखती हूं, मैं पापा की आंखों में आपकी ताकत देखती हूं। आप मुझमें और हम सब में हैं... हम हर काम और हर कर्म में आपके दिल की चमक को जलाए रखेंगे।" उन्होंने आगे कहा- "मैं अपनी बाकी ज़िंदगी हर दिन थोड़ा और आपके जैसा बनने के लिए समर्पित करती हूं.. आप मेरी संत और मेरी मदर पावर हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको मुझ पर बहुत गर्व महसूस कराऊँगी... हर दिन थोड़ा और। (पीला दिल और प्रार्थना करते हाथों वाले इमोजी),"


 

