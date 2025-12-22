ठंड के मौसम में काले या सफेद तिल, जानें किसके ज्यादा फायदे

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा, गर्माहट और मजबूत इम्युनिटी की जरूरत होती है। ऐसे में भारतीय रसोई में तिल (Sesame Seeds) की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है। काले तिल बेहतर हैं या सफेद तिल? आइए जानते हैं दोनों के फायदे और यह भी कि सर्दियों में किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

तिल क्यों हैं सर्दियों का सुपरफूड?

तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। तिल में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत देते हैं और ठंड के मौसम में शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

काले तिल के फायदे

शरीर को ज्यादा गर्म रखते हैं

सर्दियों में जुकाम-खांसी से बचाव

आयरन से भरपूर, खून की कमी दूर करने में मदद

हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत

बालों को मजबूत और काला बनाए रखने में सहायक

महिलाओं में कमजोरी और थकान कम करने में मददगार

आयुर्वेद के अनुसार, काले तिल सफेद तिल से ज्यादा शक्तिवर्धक होते हैं।

सफेद तिल के फायदे

पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं

स्किन को ग्लोइंग रखते हैं

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद

महिलाओं में हार्मोन बैलेंस में सहायक।

सर्दियों में कौन-सा तिल ज्यादा फायदेमंद?

काले तिल ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि इनकी तासीर सफेद तिल की तुलना में अधिक गर्म होती है और ये शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। सर्दियों में ये ठंड के कारण होने वाली कमजोरी, जोड़ों के दर्द और थकान से बचाने में मदद करते हैं। हालांकि, जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, उनके लिए सफेद तिल भी एक अच्छा और हल्का विकल्प माने जाते हैं।

तिल खाने का सही तरीका

सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुने तिल + गुड़

तिल-गुड़ की चक्की या लड्डू

तिल का लड्डू दूध के साथ

तिल का तेल खाने में सीमित मात्रा में

ध्यान रखें: तिल ज्यादा मात्रा में खाने से गर्मी, गैस या एसिडिटी हो सकती है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

पेट में ज्यादा गर्मी रहने वालों को।

बार-बार एसिडिटी या मुंह में छाले होने वालों को।

गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से सलाह लेकर सेवन करें।

अगर आप सर्दियों में शरीर को मजबूत, गर्म और ऊर्जावान रखना चाहते हैं, तो काले तिल बेहतर विकल्प हैं। वहीं, रोजमर्रा के हल्के सेवन के लिए सफेद तिल भी फायदेमंद हैं। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर तिल सर्दियों का बेहतरीन सुपरफूड साबित हो सकते हैं।