दुख भरी खबर,  फेमस एक्टर ने 46 की उम्र में किया सुसाइड

नारी डेस्क: एचबीओ टीवी चैनल की प्रसिद्ध श्रृंखला 'द वायर' में जिगी सोबोटका की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेम्स रैनसन ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली, वह 46 वर्ष के थे। लॉस एंजिलिस काउंटी चिकित्सकीय परीक्षक कार्यालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, आत्महत्या करने के कारण रैनसन की शुक्रवार को मौत हो गई।



रैनसन ने 'इट: चैप्टर टू', 'द ब्लैक फोन' और 'ब्लैक फोन 2' जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने पुलिस ड्रामा 'बॉश' और 'पोकर फेस' जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी अभिनय किया था। इस मामले में टिप्पणी के लिए रैनसन के प्रतिनिधियों और चिकित्सकीय परीक्षक कार्यालय के प्रवक्ता को रविवार को संदेश भेजे गए थे, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।



लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्ज़ामिनर के मुताबिक, रैनसोन की मौत शुक्रवार को हुई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक्टर लॉस एंजिल्स में अपने घर पर मरे हुए पाए गए। 2021 में, रैनसन ने खुलासा किया था कि मैरीलैंड के पब्लिक स्कूलों में काम करने वाले एक पूर्व ट्यूटर ने उनका सेक्शुअल अब्यूज़ किया था। 2016 में रैनसोन ने इंटरव्यू मैगज़ीन से बात करते हुए बताया था कि वह "एक्टिंग के कैथार्सिस से कैसे जूझते थे"।