कैंची धाम के दर्शन को जा रही कार गिरी गहरी खाई में, दर्दनाक हादसे में बच्ची समेत 3 की मौत

नारी डेस्क: उत्तराखंड के नैनीताल से दुखद खबर सामने आई है। यहां कैंची धाम मार्ग में पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो कार सड़क के क्रैश बैरियर तोड़कर खाई में गिर गई। कार में 7 लोग सवार थे जिसमें से दो महिलाओं समेत एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे।



सभी लोग बरेली केनिवासी हैं और सवेरे 9:30 बजे हुए वह हादसे का शिकार हो गए। सभी यात्री एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, यह कैंची धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार जैसे ही वाहन कैंची धाम क्षेत्र में पहुंचा तो चालक वाहन में नियंत्रण नहीं कर सकता और कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई।



खबर की जानकारी मिलते ही आस- पास के लोग मदद के लिए दौड़े। हादसे में दो महिलाओं और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार इस हादसे की वजह मानी जा रही है।

