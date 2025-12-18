मैंने गेहूं बेचकर ली थी टिकट... भारत-साउथ अफ्रीका T20 का मैच रद्द होने पर मायूस हुए फैंस

नारी डेस्क: लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रात जश्न वाली होनी थी, वह गुस्से और निराशा में खत्म हुई जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच भारी कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया, जिससे हजारों फैंस बिना एक भी गेंद फेंके निराश होकर लौट गए। बार-बार जांच के बावजूद इकाना क्रिकेट स्टेडियम में विजिबिलिटी में सुधार नहीं हुआ और दो घंटे से ज़्यादा की देरी के बाद, अंपायरों ने रात 9:25 बजे मैच रद्द कर दिया।

#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.



A fan says, "I sold three sacks of wheat and came here to watch the match. I want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y — ANI (@ANI) December 17, 2025



इस फैसले से दर्शकों में साफ तौर पर निराशा दिखी, जो ठंडे स्टैंड्स में धैर्य से इंतज़ार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यह निराशा सिर्फ़ एक खराब शाम से कहीं ज़्यादा थी। एक फैन ने कहा कि उसने यह अनुभव पाने के लिए खेती का सामान बेचा था। उसने कहा- “ मैं तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए यहां आया हूं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए,” । कुछ लोगों ने दिसंबर में उत्तरी भारत में रात के मैच शेड्यूल करने के लॉजिक पर सवाल उठाया, जब कोहरे की वजह से अक्सर ट्रांसपोर्ट और खेल इवेंट्स में रुकावट आती है।



एक और सपोर्टर ने कहा,-"अगर मैच दिन में पहले शेड्यूल किया जाता तो बेहतर होता। टिकट और रिफंड मायने नहीं रखते। हम मैच देखना चाहते थे, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चाहते थे।" यह मैच रद्द होना उन फैन्स के लिए खासकर दुखद था जो लंबी दूरी तय करके आए थे। एक और फैन ने कहा, "हम सब इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं। मैं मैच देखने के लिए आगरा से आया था, और अब मैं बहुत निराश हूं। मैं सुबह-सुबह घर से निकला था,"। यह फैन मैच देखने के लिए करीब 350 किलोमीटर का सफर करके आया था।



भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज़ का चौथा T20I मैच मंगलवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ज़्यादा कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। भारत T20I सीरीज़ में 2-1 से आगे है, अभी एक और मैच बाकी है। इससे पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि की थी कि बहुत ज़्यादा कोहरे के कारण टॉस में देरी हुई। कुल छह बार निरीक्षण किया गया, लेकिन अंपायर मौसम की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और आखिरकार बिना एक भी गेंद फेंके मैच रद्द कर दिया गया। दोनों देशों के बीच पांचवां और आखिरी T20I मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।