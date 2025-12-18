यात्रीगण कृपया ध्यान दें ... कोहरे के कारण लेट हुई फ्लाइट्स, पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी

नारी डेस्क: आज सुबह दिल्ली और उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे और कम विज़िबिलिटी के बीच, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइज़री जारी कीं, जिसमें यात्रियों से अपनी फ्लाइट का स्टेटस पहले से चेक करने का आग्रह किया गया। एयरलाइन ने कहा कि कम दृश्यता के कारण देरी या रद्दीकरण हो सकता है, जिसका उसके व्यापक नेटवर्क पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।



बुधवार को X प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी एक एडवाइजरी में एयर इंडिया ने यात्रियों से विशेष रूप से चल रहे छुट्टियों के मौसम के दौरान हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने का आग्रह किया। एयरलाइन ने अपनी एडवाइजरी में कहा- यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्राओं की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर इस लिंक (https://www.airindia.com/in/en/manage/flight-status.html) के माध्यम से अपडेट की निगरानी करें।



एयरलाइन ने इस संबंध में निम्नलिखित लिंक प्रदान किया है (https://bit.ly/4agYVyF)। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि यदि घने कोहरे की स्थिति और खराब होती है तो अचानक रद्दीकरण या लंबी देरी अभी भी हो सकती है। एयर इंडिया ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि उसका ग्राउंड स्टाफ हवाई अड्डों पर चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करने और जहां भी संभव हो वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध रहेगा। एयरलाइन ने अपनी 'फॉगकेयर' पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत कोहरे से प्रभावित होने वाली उड़ानों में बुक किए गए यात्रियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर अग्रिम अलर्ट प्राप्त होंगे।



एयर इंडिया ने कहा कि 'फॉगकेयर' सुविधा के तहत, पात्र यात्रियों के पास बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ानों को पुनर्निर्धारित करने या बिना किसी जुर्माने के पूर्ण धनवापसी प्राप्त करने का विकल्प होगा। एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की, यह दोहराते हुए कि मौसम संबंधी परिचालन चुनौतियों का प्रबंधन करते समय यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।