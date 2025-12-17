17 DECWEDNESDAY2025 6:37:07 PM
दुख भरी खबर, नहीं रही पहला फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनने वाली  Meher Castelino

  Edited By vasudha,
  Updated: 17 Dec, 2025 02:53 PM
नारी डेस्क: भारतीय पेजेंट और फैशन जगत इस समय शोक में डूबा हुआ है। हमेशा ग्रेसफुल और बेहद टैलेंटेड मेहर कैस्टेलिनो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। मेहर कैस्टेलिनो को ही 1964 में पहली फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। उनके जाने से ऐसे युग का अंत हो गया जिसने भारत के आधुनिक सौंदर्य और फैशन की दुनिया को आकार देने में मदद की थी।

फेमिना मिस इंडिया ने सोशल मीडिया पर यह दुखद खबर सांझा करते हुए लिखा कि-  'बहुत दुख के साथ, हम फेमिना मिस इंडिया 1964 और पहली फेमिना मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वह एक सच्ची पायनियर थीं, उन्होंने रास्ते खोले, स्टैंडर्ड सेट किए और महिलाओं की आने वाली पीढ़ियों को बिना किसी डर के सपने देखने की नींव रखी। सही मायने में एक पायनियर, उनकी विरासत उन यात्राओं के ज़रिए ज़िंदा रहेगी जिन्हें उन्होंने संभव बनाया और उन सपनों के ज़रिए जिन्हें उन्होंने साकार करने में मदद की। उनके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी विरासत हमेशा चमकती रहे'।

मुंबई में जन्मी मेहर कैस्टेलिनो ने 1964 में लॉरेंस स्कूल, लव्डेल से ग्रेजुएशन करने के कुछ ही समय बाद पहला फेमिना मिस इंडिया टाइटल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने मिस यूनिवर्स और मिस यूनाइटेड नेशंस प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की ग्लोबल पेजेंट में मौजूदगी की नींव रखी। ताज जीतने के अलावा, कैस्टेलिनो ने फैशन की दुनिया में एक शानदार करियर बनाया। एक जानी-मानी कमर्शियल और कैटवॉक मॉडल के तौर पर, उन्होंने दुनिया भर में 2,000 से ज़्यादा लाइव फैशन शो में रैंप वॉक किया, जिनमें से कई को उन्होंने खुद कॉन्सेप्ट दिया और डायरेक्ट भी किया। उनका प्रभाव पर्दे के पीछे भी था, उन्होंने एक्सपोर्ट और घरेलू फैशन हाउस के लिए डिज़ाइन डिपार्टमेंट को लीड किया।
 

1973 में ईव्स वीकली के लिए अपने पहले आर्टिकल से शुरुआत करके, कैस्टेलिनो एक फुल-टाइम फैशन जर्नलिस्ट और सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट बन गईं। भारत में फैशन जर्नलिज़्म की पायनियर, उनकी राइटिंग कथित तौर पर लगभग 160 नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन में छपी। बाद में उन्होंने जेंटलमैन फैशन क्वार्टरली, फ्लेयर और ईव्स वीकली के लिए फैशन एडिटर के तौर पर काम किया और 2006 से लैक्मे फैशन वीक की ऑफिशियल फैशन राइटर रही हैं। कई अवॉर्ड जीतने वाली, पर्ल एकेडमी में एक्सटर्नल एग्जामिनर, और ग्लोबल कॉउचर शोकेस में एक जाना-पहचाना चेहरा, मेहर कैस्टेलिनो का भारतीय फैशन और पेजेंट्री पर असर हमेशा बना रहेगा।

